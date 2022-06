Calciomercato Monza news/ Offensiva per Joao Pedro, il Genoa offre Maksimovic

Calciomercato Monza news, tasta a testa col Torino per la punta!

Il calciomercato del Monza continua a concentrarsi sulla ricerca di un attaccante: potrebbe andare in scena un testa a testa con il Torino per Joao Pedro. Il brasiliano del Cagliari, entrato in questa stagione anche nel giro della Nazionale italiana di Roberto Mancini dopo la sua naturalizzazione, potrebbe essere il profilo esperto che il Monza sta cercando per chiudere la questione che era partita anche provando ad ammiccare al Gallo Belotti, proprio l’ex centravanti del Torino.

Al momento però c’è ancora distanza tra domanda e offerta, il Cagliari punta a monetizzare al massimo i suoi giocatori migliori, potenzialmente partenti dopo la retrocessione e questo potrebbe rendere difficoltosa a chiusura delle trattative con i rossoblu. Il Monza in questa fase di calciomercato sta comunque trattando con pazienza, pur mantenendo la sua posizione considerando che il club brianzolo dovrà intervenire in diversi altri reparti per migliorare la squadra.

Calciomercato Monza: il club brianzolo ha ricevuto anche una richiesta da parte del Genoa per Machin, uno dei gioielli della squadra che ha conquistato per la prima volta nella storia del sodalizio brianzolo la promozione in Serie A. Per arrivare a Machin i rossoblu, che dopo 15 anni saranno di nuovo impegnati nella prossima stagione nel campionato di Serie B, hanno messo sul piatto i nomi di Maksimovic e Ghiglione per arrivare a uno scambio.

L’esperto centrale ex Napoli e l’esterno potrebbero fare al caso della difesa di Giovanni Stroppa, ma il tecnico ha anche fatto presente alla dirigenza brianzola di voler mantenere buona parte, per quanto possibile, dell’ossatura della squadra protagonista dell’impresa-promozione, per non incappare in un periodo di adattamento a inizio campionato spesso costato caro a molte neopromosse. Vedremo se le contropartite genoane potranno smuovere il Monza alla cessione di un elemento importante come Machin.

