CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Pavoletti o Destro, due idee per l’attacco!

Calciomercato Monza news, Balotelli in stand by…

Calciomercato Monza: dopo l’approdo in Serie A il club brianzolo continua a valutare nomi importanti, soprattutto per l’attacco. In stand by la questione Balotelli e con il sogno Andrea Belotti sempre vivo, i biancorossi pensano anche ai centravanti di due squadre retrocesse nell’ultima stagione. Il primo della lista è Leonardo Pavoletti, reduce da una serie di stagioni tormentate a Cagliari. Prima il doppio infortunio e la lunga riabilitazione, poi i tanti problemi avuti dalla squadra, culminati con la retrocessione dell’ultima stagione.

Pavoletti vorrebbe restare in Serie A e le sue caratteristiche da formidabile colpitore di testa farebbero sicuramente comodo a Giovanni Stroppa, che avrebbe un’alternativa diversa per un attacco al momento formato da elementi importanti di movimento ma che non hanno il physique du role del classico centravanti.

Calciomercato Monza news, Destro per il rilancio

Il calciomercato del Monza in questi primi febbrili giorni di mercato sta valutando però tutta una serie di alternative per l’attacco che coinvolgono anche Mattia Destro. Il bomber del Genoa è uscito subito dalle grazie del tecnico Alexander Blessin, che lo ha utilizzato col contagocce nonostante le difficoltà della squadra, retrocessa in Serie B dopo 15 anni consecutivi di militanza nella massima serie. Destro si rilancerebbe volentieri in una piazza come Monza, con caratteristiche tecniche che si sposerebbero bene con le sue, considerando il gioco di Stroppa.

Al Monza in questo calciomercato servono elementi di una certa esperienza per cercare di essere subito competitivo in Serie A, il duo Berlusconi-Galliani è ambizioso ma conosce bene le difficoltà che una neopromossa può incontrare, soprattutto se al primo anno in assoluto in Serie A. Quello di Destro potrebbe essere dunque un profilo che bene si accompagna alle necessità di una squadra che dovrà innanzitutto mettersi in sicurezza prima di iniziare eventualmente a sognare in grande.











