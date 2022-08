CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna alle visite mediche sognando Mauro Icardi

Calciomercato Monza news, visite per Petagna sognando l’arrivo di Icardi

Il Monza continua la sua campagna di potenziamento in questo agosto di calciomercato estivo. L’amministratore delegato Adriano Galliani ha dichiarato che il club punta non alla “semplice” salvezza ma addirittura al decimo posto in campionato ed il lavoro svolto da lui e dal direttore sportivo Antonelli sta rivoluzionando l’organico portando in Brianza diversi volti nuovi per affrontare al meglio la stagione appena cominciata col successo in Coppa Italia sul Frosinone.

Al fine di migliorare il reparto avanzato i biancorossi hanno messo le mani su Andrea Petagna: l’ormai ex attaccante del Napoli, a cui andranno 14 milioni di euro, sta effettuando in queste ore le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto con il Monza. I lombardi sognano però di poter accaparrarsi Mauro Icardi, sotto contratto con il Paris Saint-Germain dove è però finito fuori rosa essendo stato scalzato dal neo arrivato Hugo Ekitike. L’ad Galliani non si era voluto sbilanciare su questa operazione che però potrebbe diventare possibile se la volontà dello stesso argentino diventerà quella di lasciare Parigi per sposare la causa dei brianzoli.

Calciomercato Monza news, ufficiale l’arrivo di Pablo Marì dall’Arsenal

Nel frattempo ieri il Monza ha reso ufficiale l’acquisto di un altro giocatore in questa sessione estiva di calciomercato, ovvero Pablo Marì. Proveniente dall’Arsenal, sul sito dei brianzoli si può leggere la nota riguardante il tesseramento del centrale: “Dodicesimo nuovo acquisto dell’estate del Monza: ecco Pablo Marí. Il difensore spagnolo arriva dall’Arsenal a titolo temporaneo annuale, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. … Benvenuto Pablo!”

