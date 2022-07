CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Pinamonti, è duello con l’Atalanta. Galliani: “Petagna…”

Calciomercato Monza news, Pinamonti conteso all’Atalanta

Il calciomercato estivo è cominciato ufficialmente da poco più di una settimana ma il Monza sembra scatenato viste le diverse operazioni già messe a segno ed i tanti rumors che orbitano intorno al club. Dopo l’interesse nei confronti di Mauro Icardi del Paris Saint-Germain e dello svincolato Paulo Dybala, i biancorossi si sarebbero messi sulle tracce di un altro svincolato come Edinson Cavani, il quale è rimasto senza squadra dopo aver concluso l’avventura con il Manchester United, ma l’obiettivo più concreto per l’attacco sarebbe un altro.

Cavani al Monza?/ Calciomercato news, dopo Icardi e Dybala spunta anche l'ex Napoli!

Stiamo parlando di Andrea Pinamonti, giocatore dell’Inter che piace molto anche all’Atalanta. I brianzoli devono quindi fare i conti con i bergamaschi se vorranno accaparrarselo per la prossima stagione e, secondo quanto rivelato dall’esperto giornalista Alfredo Pedullà, il Monza potrebbe presto farsi avanti con i milanesi proponendo una somma molto vicina ai 20 milioni di euro richiesti dal club di Zhang.

Massimo Boldi/ "Tifo per il Monza? Non lo so, credo di restare fedele al Milan"

Calciomercato Monza news, Galliani parla di Petagna

Oltre a Pinamonti, c’è un altro nome che circola intorno al Monza in questa fase iniziale della sessione di calciomercato, ovvero quello di Andrea Petagna del Napoli. Difficilmente mister Spalletti darà il via libera per la partenza del centravanti del quale ha parlato anche lo stesso amministratore delegato Adriano Galliani spiegando: “Lo sento, lo ascolto, gli voglio bene. Io spesso la sera parlo con giocatori che avevo anni fa, sono tutti amici. Quando ci si incontra per caso tra me e Petagna baci e abbracci, ma da lì a diventare un giocatore del Monza ce ne passa.”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Brianzoli attenti a Marlon e Gnonto

© RIPRODUZIONE RISERVATA