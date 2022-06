CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Sensi-Casale, doppio colpo in vista

Calciomercato Monza news, Galliani scippa Casale a Napoli e Lazio!

Il calciomercato del Monza, dopo aver chiuso anche per Carboni del Cagliari, si accende su due nomi che potrebbero innalzare non poco la qualità della rosa a disposizione di Giovanni Stroppa nella prossima stagione. Si tratta innanzitutto di Nicolò Casale: per il difensore del Verona l’amministratore delegato del club brianzolo, Adriano Galliani, ha inscenato un vero e proprio blitz nella sede degli scaligeri per provare a bruciare la concorrenza della Lazio, che da settimane sta pensando al giocatore che era stato valutato anche per gennaio, e soprattutto del Napoli che nelle ultime 48 aveva accelerato molto, con una differenza tra domanda e offerta di 2 milioni di euro.

Di milioni Galliani ne ha messi sul piatto 8 più bonus, avvicinandosi molto alla valutazione di 10 che il Verona aveva presentato sia di fronte alle richieste della Lazio sia di fronte alle richieste del Napoli. Una mossa molto decisa che potrebbe far registrare al Monza il secondo colpo di calciomercato in difesa dopo quello di Andrea Ranocchia, arrivato dall’Inter, per una retroguardia biancorossa che possa coniugare freschezza ed esperienza allo stesso tempo.

Calciomercato Monza news, Sensi decide

Calciomercato Monza: c’è un’altra operazione importante in ballo che potrebbe andare a chiudersi entro la fine della settimana. E’ quella che porterebbe Stefano Sensi alla corte del club brianzolo. Mentre per Casale il blitz è partito nelle ultime ore, per Sensi il Monza sta già ragionando da settimane, trovando prima l’intesa di massima con l’Inter per il prestito del centrocampista e poi valutando la volontà del calciatore di trasferirsi a Monza.

Un incontro è già andato in scena, come confermato dallo stesso Adriano Galliani: “Ieri Sensi è stato a casa mia, abbiamo parlato, gli ho lasciato un paio di giorni per decidere, speriamo possa arrivare“, ha spiegato l’ad monzese: entro venerdì dovrebbe arrivare la risposta definitiva, Stroppa già da tempo ha espresso il suo gradimento riguardo l’arrivo di Sensi a Monza, ora l’ultima parola spetta al giocatore visto che l’Inter si è persuasa da tempo di cederlo in prestito, dopo l’esperienza dell’ultimo anno alla Sampdoria.

