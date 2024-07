Calciomercato Monza News/ Tre nomi per la porta: Audero, Gollini e Montipò. Idea Romero (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MONZA NEWS, IN TRE PER UNA PORTA

Il calciomercato Monza sta lavorando per individuare il sostituto di Michele Di Gregorio. Il portiere titolare delle ultime stagioni dei brianzoli è approdato alla Juventus, prendendo il posto di Szczesny. L’estremo difensore polacco era stato accostato anche al Monza, ma la trattativa sembra essere stata messa in standby.

Presentazione Alessandro Nesta Monza/ "Dopo Palladino sarà dura. Modulo? Per ora il 3-5-2" (9 luglio)

In attesa dell’ex Arsenal, ci sono ben tre alternative per il ruolo di portiere. Audero, rincorso anche dal Como prima di scegliere Pau Lopez, è uno di questi. Oltre all’ex Inter, il Monza ha adocchiato Gollini, reduce dall’esperienza scudettata al Napoli, e Montipò del Verona.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS, SI PENSA AL PRESTITO DI ROMERO

Il calciomercato Monza punta anche alla zona offensiva del campo. Dopo le esperienze in prestito di Valentin Carboni e Daniel Maldini, i brianzoli hanno messo nel mirino Luka Romero. Il trequartista classe 2004 ha passato l’ultima stagione in prestito all’Almeria, in Liga.

Calciomercato Juventus news/ Trattativa chiusa per Di Gregorio: quando sarà ufficiale? (26 giugno 2024)

In biancorosso, il giocatore ha segnato 3 gol in 13 partita collezionando minuti importanti che mai avrebbe messo a referto al Milan. I rossoneri sembrano ancora interessati alla cessione in prestito del giocatore, principalmente in Serie A. Ecco perché il Monza potrebbe pensarci.











© RIPRODUZIONE RISERVATA