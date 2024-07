Calciomercato Inter News/ Incontro tra Ausilio e l’entourage di Cabal. Marsiglia su Carboni (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER, CONTATTI CON CABAL DEL VERONA

Il calciomercato Inter aggiunge un nuovo nome agli obiettivi in difesa. Piero Ausilio, secondo Alfredo Pedullà, si sarebbe incontrato con l’agente di Juan Cabal del Verona per richiedere informazioni. Il grave infortunio di Buchanan obbliga la squadra nerazzurra ad intervenire sul mercato.

Gli scaligeri hanno già fissato il prezzo per l’esterno vale a dire 10 milioni, ma i meneghini vorrebbero cercare di abbassare le pretese. Il classe 2001 colombiano è cercato anche dalla Juventus, ma l’Inter sembra aver mosso passi avanti fin qui più convincenti per l’esterno allenato da Baroni, ora alla Lazio, che non a caso aveva fatto qualche sondaggio.

CALCIOMERCATO INTER, IL MARSIGLIA TROVA L’ACCORDO CON CARBONI

Valentin Carboni è uno dei volti di questo calciomercato Inter. Il classe 2005 ha ricevuto varie attenzioni da parte di club italiani, come la Fiorentina, e anche esteri. Tra questi c’è il Marsiglia di Roberto De Zerbi che avrebbe superato la concorrenza strappando già l’accordo col giocatore.

Secondo Sky Sport, l’OM voleva prima prendere il giocatore in prestito, ma l’Inter ha rifiutato questa possibilità fissando il prezzo ad almeno 35 milioni. In casa Marsiglia ora filtra ottimismo per quanto riguarda la riuscita delle operazioni. Evidentemente la società francese si è consegnata all’idea di fare questo importante investimento a titolo definitivo.

In attesa dell’ufficialità, Beppe Marotta si è complimentato con Simone Inzaghi: “Non siamo nemmeno a metà del ciclo, vogliamo continuare con lui. È felice all’Inter e se lo merita”. Dopo il rinnovo ufficiale di Barella e quello di Lautaro a fine Copa America, ci sarà il prolungamento di Inzaghi.











