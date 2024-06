Calciomercato Juventus News/ Sprint Thuram, poi tocca a Koopmeiners, Szczesny verso Monza? (30 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: COL MONZA SI PARLA ANCHE DI SZCZESNY?

Riservano sorprese le ultime indiscrezioni di calciomercato che riguardano la Juventus, perché col Monza non si sta discutendo di un portiere, bensì due: infatti, oltre a Di Gregorio, in ballo c’è anche il futuro di Szczesny. A svelare il retroscena è stato Gianluca Di Marzio, secondo i cui il club brianzolo sogna di prendere il portiere polacco, per il quale però suonano anche le sirene dell’Arabia Saudita. Visto che questa pista non è aperta ufficialmente, il Monza ha aperto il discorso con la Juventus che, a detta del giornalista di Sky Sport, dovrebbe contribuire economicamente, se volesse portare a termine l’operazione.

Calciomercato Juventus News/ I sette esclusi da Thiago Motta. Retegui, il Genoa spara alto (29 giugno 2024)

La dirigenza bianconera sta lavorando su diversi fronti, perché c’è la necessità di sfoltire la rosa affidata a Thiago Motta e al tempo stesso rinforzarla: per Douglas Luiz serve solo l’ufficialità, invece per Khéphren Thuram si sta tentando l’accelerata, visto che Adrien Rabiot è in partenza: l’operazione di calciomercato per il primo potrebbe essere chiusa la settimana prossima con 20 milioni di euro, comprensivi di bonus, quindi dovrebbe essere la cessione di Kean alla Fiorentina a finanziare l’acquisto del calciatore del Nizza da parte della Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Khephren Thuram si avvicina, Rabiot si allontana (29 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ASSALTO A KOOPMEINERS E CESSIONI

Dopo aver chiuso l’affare Thuram, la Juventus proverà a sbloccare l’operazione Koopmeiners, per la quale servono altre cessioni, a partire da McKennie che intriga diversi club, tra cui Fenerbahce, Huijsen e Paris St Germain. In bilico anche Chiesa e Milik, mentre Soulè è in stand by, visto che il nuovo allenatore Thiago Motta vorrebbe prima metterlo alla prova. Nel radar di Giuntoli ci sono anche Sancho, Adeyemi e Saelemaekers, mentre l’idea Greenwood si sta complicando, visto che il Manchester United non intende cederlo in prestito.

Calciomercato Juventus News/ Si lavora per chiudere Khephren Thuram la prossima settimana (28 giugno 2024)

Tornando alla questione cessioni: Arthur è seguito in Premier League da West Ham, Everton e Crystal Palace, ma potrebbe strappare un buon contratto in Arabia Saudita. Invece, per l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Arthur Melo, essendo fuori dai piani della Juventus, è destinato alla cessione. Discorso diverso, infine, per Manuel Locatelli, che dovrebbe restare, visto che a Torino non sono arrivate offerte per lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA