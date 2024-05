Conte al Napoli, l’ex Carannante: “Si rischia di creare delusione”/ Taglialatela: “Farebbe la differenza”

Tiene banco il futuro della panchina del Napoli. Non si conosce ancora il nome di chi prenderà il posto di Calzona, dopo un anno piuttosto turbolento. Antonio Carannante, ex difensore del Napoli, su Prima TV e TV Luna ha parlato proprio del futuro tecnico degli azzurri: “Nuovo allenatore? De Laurentiis è bravo a depistare tutti. Però quando si parla tanto di Antonio Conte e poi magari non viene per la delusione della piazza si rischia di creare un malcontento intorno al vero nuovo allenatore e sappiamo bene che poi alla fine il presidente sceglie il nome che non si è mai fatto”.

A prendere parola in merito alla panchina del Napoli e a un possibile arrivo dell’ex Juve è stato Pino Taglialatela. Parlando a Club Napoli All News, ha dichiarato: “Io penso che l’allenatore sia importante, ma non penso possa poi cambiare tanto, spesso conta l’ambiente e le motivazioni nelle quali lavori. Conte può fare la differenza perché muove anche tutta la sua struttura composta da molti collaboratori di alto livello. In 1-2 anni puoi giocarti di nuovo lo scudetto”.

Conte al Napoli, Moggi: “Ho buone sensazioni”

Dopo un anno disastroso con tre diversi allenatori, il Napoli cambierà ancora direzione, scegliendo un tecnico che possa avviare un nuovo ciclo duraturo. Ai microfoni di Radio CRC ne ha parlato anche Luciano Moggi, che ha spiegato di aver sentito voci sia su Conte che su Italiano. L’ex dirigente della Juventus ha spiegato di avere sensazioni positive proprio sull’ex allenatore della Nazionale agli Europei del 2016 poiché avrebbe parlato con persone vicine all’allenatore pugliese. Secondo Moggi, inoltre, De Laurentiis avrebbe in mente un progetto importante per il Napoli: “Quest’anno ha sbagliato tutto, ho l’impressione che abbia preso spunto da qualche sbaglio che ha fatto per parlare meno ed andare più a fondo a certe cose”.











