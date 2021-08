Messias al Milan?/ Calciomercato news, incontro con il Crotone ma occhio al Napoli

CALCIOMERCATO NEWS, IPOTESI JUNIOR MESSIAS AL MILAN

I dirigenti rossoneri stanno cercando da diverso tempo un nuovo trequartista da alternare a Brahim Diaz nel corso della stagione appena cominciata ed in questo senso nelle ultime ore si parla molto della possibilità di vedere Junior Messias al Milan. L’addio di Calhanoglu, che sta già facendo le fortune dell’Inter dopo aver firmato a parametro zero a inizio luglio, ha lasciato un vuoto difficile da colmare per Massara e Maldini che si starebbero guardando intorno in cerca di occsioni da cogliere al volo, compresa la Serie B, secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport. Il brasiliano Messias è di proprietà del Crotone, con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024, ed il direttore sportivo dei calabresi Ursino dovrebbe incontrare proprio Paolo Maldini nella giornata di domani per cercare di definire l’operazione, stando a qanto svelato da Alessandro Jacobone. Il calciatore era già stato proposto ad altre squadre del nostro campionato

CALCIOMERCATO NEWS, CONCORRENZA DEL NAPOLI

Le chances di vedere Junior Messias al Milan potrebbero dunque crescere nelle prossime ore di questa sessione di calciomercato estivo. Nella passata stagione Messias è stato in grado di mettere a segno nove reti ed ha servito cinque assist vincenti per i suoi compagni tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Crotone. I rossoneri si apprestano a giocare la prima partita in campionato contro la Sampdoria ed intanto inseguono Messias come nuovo trequartista. I rossoblu chiedono 10 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra che già Fiorentina, Torino ed Atalanta non hanno voluto spendere per aggiudicarselo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’antagonista principale potrebbe essere il Napoli, alle prese con l’infortunio di Piotr Zielinski.

