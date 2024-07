Calciomercato Napoli/ C’è l’accordo con Lukaku: rimane da convincere il Chelsea (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TROVATO L’ACCORDO CON ROMELU LUKAKU

Si sta per sbloccare il calciomercato Napoli con la trattativa per Romelu Lukaku sempre più vicina alla conclusione con Antonio Conte che continua a chiamare l’attaccante belga per il dopo Osimhen. Nelle ultime ore, secondo Gianluca Di Marzio, i partenopei avrebbero raggiunto l’accordo con Romelu Lukaku su una base di tre anni di contratto a circa 6 milioni di euro a stagione ma l’ostacolo Chelsea è ancora da superare. Gli inglesi non aprono al prestito e vogliono liberarsi a titolo definitivo dell’attaccante belga che rimane uno dei più grandi flop della storia del Chelsea soprattutto per l’enorme cifra che ha pagato all’Inter.

La trattativa si intavolerà con la richiesta del Chelsea che si aggira intorno ai 35 milioni anche se c’è margine di trattativa con De Laurentiis che potrebbe riuscire ad ottenere un prezzo più basso per via dell’esigenza degli inglesi di cedere Lukaku. L’accordo con il calciatore è un enorme passo in avanti nel calciomercato Napoli che, dopo Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, è pronto ad accogliere un altro acquisto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LA PROSSIMA SETTIMANA SI DECIDE PER OSIMHEN

La trattativa per Romelu Lukaku, però, ruota tutta intorno al futuro di Victor Osimhen che è sempre più vicino alla cessione anche se le trattative con il PSG stanno faticando a decollare. La prossima settimana dovrà essere quella decisiva con il club parigino che proverà ad affondare il colpo per soddisfare il Napoli e portare un nuovo nome altisonante in una Ligue 1 che ha disperato bisogno di attirare sponsor e investitori dopo la brutta vicenda intorno ai diritti tv.

Il punto di svolta del calciomercato Napoli è sempre più vicino e potrebbe aprire nuovi scenari tanto graditi da Antonio Conte e dal suo staff che stanno lavorando a Dimaro per preparare al meglio la nuova stagione.

