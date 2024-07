CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Clamoroso inserimento per Koopmeiners. Kostic resta in orbita (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CONTE PROVA A RUBARE KOOPMEINERS ALLA JUVE!

Il calciomercato del Napoli riserva una grande sorpresa: il club partenopeo sta puntando seriamente su Teun Koopmeiners. Nella giornata di giovedì scorso Giovanni Manna ha avuto un colloquio con la dirigenza dell’Atalanta riguardo al centrocampista. Il Napoli sarebbe disposto a offrire una cifra fissa di cinquanta milioni di euro più bonus, alcuni facilmente raggiungibili, altri meno, che potrebbero far aumentare ulteriormente il prezzo d’acquisto, offerta che al momento sbaraglierebbe la concorrenza delle altre pretendenti.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Rilancio per Soulé, dietro David avanza Retegui! (20 luglio 2024)

Il Napoli sta infatti rilanciando l’offerta di calciomercato per Koopmeiners in attesa dei fondi derivanti dalla cessione di Victor Osimhen. L’offerta per il nigeriano dovrebbe aggirarsi su una cifra inferiore ai 130 milioni di euro, ma comunque nell’ordine delle tre cifre. Anche la Juventus è interessata a Koopmeiners, ma l’offerta dei bianconeri è attualmente inferiore di circa dieci milioni di euro rispetto a quella del Napoli e questo potrebbe fare la differenza, visto che il patron dei bergamaschi, Percassi, ha chiaramente sottolineato di non voler fare sconti per il suo gioiello olandese.

Calciomercato Lazio News/ Castrovilli è ufficialmente biancoceleste: sorpasso al Torino (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, KOSTIC RESTA ATTUALE

Il calciomercato del Napoli potrebbe presto concentrarsi su un esterno di valore internazionale, con Filip Kostic della Juventus come possibile obiettivo. Il serbo non è considerato incedibile, e Giuntoli potrebbe capitalizzare su una sua cessione. Attualmente, Kostic suscita l’interesse di club importanti come Napoli e Atletico Madrid, oltre a diverse squadre della Premier League come il Bournemouth. Se dovesse arrivare un’offerta da una big, Kostic potrebbe essere incline ad accettare, sia per una destinazione in Italia che in Spagna.

Matt Dawson, si amputa un dito per andare alle Olimpiadi/ La clamorosa storia dall'Australia (19 luglio 2024)

Nonostante la presenza in rosa di Olivera e Spinazzola, il Napoli potrebbe puntare su Kostic. Olivera sta giocando come difensore centrale in Nazionale e potrebbe essere adattato in questo ruolo da Antonio Conte. Spinazzola ha avuto problemi fisici negli ultimi anni, quindi avere un’alternativa di calciomercato pronta e adatta al 3-5-2 del Napoli di Conte, capace di attaccare e difendere, rappresenterebbe una risorsa molto interessante e anche il serbo potrebbe riproporsi dopo quella che è stata una stagione non certo esaltante tra le fila della Juventus.











© RIPRODUZIONE RISERVATA