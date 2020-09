Calciomercato Napoli/ Cessione Koulibaly sempre più vicina: poi assalto a Boga

In casa Napoli sono ore decisive per il colpo di calciomercato più grosso, ovvero la cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City. Dell’affare si parla da tempo e stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte da Raffaele Auriemma per Tuttosport, pare che ormai siamo allo sprint finale. In questo fine settimana è infatti atteso l’incontro a Villa Bismarck tra la dirigenza campana al gran completo e Fali Ramadani: scopo del meeting quello di accelerare la trattativa tra giocatore e i due club per la cessione a titolo definitivo del calciatore senegalese, prossimo dunque a vestire la maglia del Manchester City. Pare poi che l’operazione potrebbe dunque concludersi con moderata soddisfazione da parte di Aurelio De Laurentiis: dalla vendita del cartellino di Koulibaly, il patron del Napoli incasserà almeno 70 milioni di euro + 2 di bonus.

CALCIOMERCATO NAPOLI: DOPO ASSALTO A BOGA E VERETOUT

Un ottimo affare di calciomercato in chiusura in casa Napoli dunque, che pure porterà nelle casse campane un tesoretto, che il patron ha già in mente come reinvestire. Con i 70 milioni dalla cessione di Koulibaly, infatti il Napoli dovrebbe andare all’assalto degli altri due obbiettivi di calciomercato in entrata di cui si vocifera da tempo, e dunque Boga dal Sassuolo e Veretout dalla Roma. Secondo quanto raccolto questa mattina dalla Gazzetta dello sport, pare infatti che i campani siano prossime a chiudere entrambe le operazioni, non appena chiaramente si definirà l’accordo per il senegalese: sulla carta dei 70 milioni che tornerebbero indietro 40 andrebbero per trovare l’accordo col Sassuolo per Boga e gli altri trenta dovrebbero bastare per convincere la Roma a cedere il centrale francese. Certo per il momento il club giallorosso non è affatto d’accordo a separarsi da Veretout, ma l’offerta potrebbe fare cambiare idea alla nuova dirigenza.



