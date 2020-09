Calciomercato Napoli/ Koulibaly e Milik nodi da sciogliere, spunta il nome di Senesi

Il calciomercato Napoli ruota in questo momento intorno a due nomi: quello di Kalidou Koulibaly per quanto riguarda la difesa, quello di Arkadiusz Milik in attacco. E’ dunque evidente che in primo piano ci siano le possibili e anzi probabili partenze dei due calciatori: vero soprattutto per l’attaccante polacco, che da tempo è una sorta di separato in casa. Milik ha intanto risposto alla convocazione della Polonia per la Nations League, ma il suo futuro sembra segnato: lascerà il Napoli ma la sua destinazione sarà con tutta probabilità la Roma, contrariamente a quanto si pensava fino a poche settimane fa. Su di lui c’era infatti la Juventus, e il numero 99 era tanto convinto di sposare la causa bianconera che era disposto ad aspettare un anno e liberarsi a parametro zero; la stessa società piemontese lo aveva individuato come primo rinforzo secondo i gusti, ma l’addio di Maurizio Sarri ha portato in panchina Andrea Pirlo che ha chiesto subito Edin Dzeko. A quel punto il Napoli si è trovato coinvolto in un altro modo, perché i giallorossi hanno pensato a Milik come sostituto del bosniaco; gli agenti del polacco hanno lavorato bene nel convincerlo che anche la causa capitolina possa essere interessante e fruttuosa. Dunque Milik è ora destinato alla Roma e, se l’affare andrà in porto secondo le ultime indiscrezioni, a vestire la maglia del Napoli arriverà Cengiz Under che sarà l’esterno destro titolare di Gennaro Gattuso, che avrà così due laterali offensivi a piede invertito.

CALCIOMERCATO NAPOLI: IL PUNTO SU KOULIBALY

Più difficile che il calciomercato Napoli piazzi Koulibaly: il Chelsea si è tirato indietro e ha scelto di puntare su Thiago Silva in uscita dal Psg a parametro zero, il Manchester City continua a puntare il centrale senegalese ma sta giocando una partita decisamente più importante, quella per arrivare a Leo Messi. Di conseguenza Koulibaly non è una stretta necessità, anche perché bisognerebbe sborsare 70 milioni di euro e questa offerta potrebbe non arrivare mai sul tavolo di Aurelio De Laurentiis. Per questo motivo il Napoli contempla la possibilità di vendere l’altro centrale che è Nikola Maksimovic, ma del resto si è già cautelato: le ultime notizie raccontano di un accordo trovato con l’Arsenal per l’acquisizione di Sokratis Papastathopoulos, già visto in Italia con le maglie di Genoa (soprattutto) e Milan. L’alternativa è un profilo totalmente diverso, perché si parla di un ventitreenne: risponde al nome di Marcos Senesi ed è un argentino che ha appena concluso la prima stagione europea – giocata a metà a causa del lockdown – con la maglia del Feyenoord. Vedremo allora quali sviluppi prenderanno queste ipotesi di calciomercato in casa Napoli, per il momento le operazioni sono ancora tutte in divenire ma del resto è anche vero che la sessione estiva si è aperta ufficialmente solo oggi…



