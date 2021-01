Calciomercato Napoli/ Con Milik rottura totale: si andrà in tribunale?

La vicenda legata ad Arkadiusz Milik continua a tenere banco per il calciomercato Napoli: la rottura tra il calciatore polacco e la società di Aurelio De Laurentiis è ormai definitiva, perché il contrasto è insanabile e potrebbe portare a un epilogo in tribunale, che sarebbe un finale davvero triste per la storia tra Milik e il Napoli. Questo è lo scenario peggiore, che tra l’altro bloccherebbe ogni ipotesi di calciomercato legata all’attaccante polacco in questa sessione di gennaio, rimandando ogni discussione sulla prossima destinazione di Milik a giugno, quando scadrà il suo contratto e al termine di una stagione che a quel punto per lui sarebbe di totale inattività. Ne parla anche questa mattina il sito calciomercato.com, evidenziando che le difficoltà per tutte le squadre che hanno provato a interessarsi a Milik in questi mesi si devono proprio alle questioni irrisolte fra il Napoli e il suo giocatore, assistito dall’agente David Pantak. Questo blocca l’ipotesi di una cessione dell’attaccante e ha riflessi a cascata anche sulle altre trattative che coinvolgono il Napoli per la sessione di gennaio.

CALCIOMERCATO NAPOLI: ROTTURA DEFINITIVA CON MILIK

Il calciomercato Napoli si è dunque impantanato sul difficilissimo addio con Milik. Come succede quando un matrimonio finisce male, tutti i nodi tornano al pettine, a cominciare dall’ammutinamento del novembre 2019 al termine della partita di Champions League contro il Salisburgo, vicenda che non è ancora del tutto chiusa. Per l’attaccante si è aggiunta poi anche una multa comminata dal club per una violazione degli accordi sullo sfruttamento dei diritti di immagine, in quanto Milik aveva prestato il suo volto per pubblicizzare il ristorante di sua proprietà aperto a Katowice, in Polonia. Due situazioni diverse e distanti ma che in questo momento acuiscono ulteriormente le tensioni fra le parti e, complici i ripetuti rifiuti del bomber del rinnovo di contratto sottoposto da De Laurentiis, stanno inducendo il Napoli a valutare una causa civile contro il proprio tesserato per danno di immagine. Milik replica facendo leva su alcune pendenze economiche mai risolte – dalla multa per l’ammutinamento al pagamento di alcune mensilità arretrate – e che hanno impedito sino ad oggi a Juventus, Roma e Atletico Madrid di affondare il colpo per un calciatore che piace a tanti. Il rischio è di perderci tutti: per il Napoli un addio a zero, per Milik un anno fermo con Europei a rischio.



