Milik alla Juventus?/ De Notaris: “Roma o Fiorentina soluzioni migliori” (esclusiva)

CALCIOMERCATO JUVENTUS: PER MILIK È GUERRA APERTA A ROMA E FIORENTINA…

Arkadiusz Milik potrebbe vestire il bianconero della Juventus, secondo le voci di calciomercato che sembrano confermare una tesi che era già nota qualche tempo fa, prima che il valzer degli attaccanti post-lockdown prendesse tutta un’altra direzione. Un acquisto che rinforzerebbe ancor di più la Juventus sempre protesa verso traguardi importanti e che, a dire il vero, in questo momento deve anche risolvere qualche problema che prescinde dall’attacco visto il pesante rovescio interno subito contro la Fiorentina. Tuttavia, Milik non interessa solo alla Vecchia Signora: altre squadre italiane infatti sono sulle sue tracce, e non va trascurata nemmeno la pista estera.

Milik rimane un attaccante giovane e dal profilo internazionale, ma in questa stagione si è ritrovato separato in casa con il Napoli a causa della volontà di non rinnovare, e appunto delle difficoltà che i partenopei hanno riscontrato nel piazzarlo, visto che la Juventus ha scelto Alvaro Morata lasciando alla Roma Edin Dzeko che, di conseguenza, non ha potuto liberare un posto che allo stesso Milik sarebbe infine stato gradito, dopo qualche tentennamento di troppo. Per parlare di tutto questo, della possibilità di Milik alla Juventus e di altre papabili destinazioni per l’attaccante polacco del Napoli, abbiamo sentito l’operatore di calciomercato Ernesto De Notaris. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Milik alla Juventus è ancora una possibilità di calciomercato concreta, come sembrava essere qualche tempo fa? Penso di no: ritengo sia difficile che Milik possa vestire la maglia della Juventus.

Se però dovesse arrivare, la partenza di Dybala dalla Juventus sarebbe sicura? Sono due ruoli diversi, due giocatori che occupano posizioni in campo differenti.

Dove potrebbe andare ancora in Italia il centravanti polacco? Alla Roma per esempio, ma anche alla Fiorentina: lì Milik avrebbe lo spazio giusto e potrebbe sfruttare l’occasione.

Possibile anche la pista estera per Milik? Sì, se ci sarà una squadra disposta a pagare la cifra tra i 18 e i 20 milioni che chiede De Laurentiis per il suo cartellino.

Come giudica tecnicamente Milik? Milik è un grande attaccante, un grande giocatore di valore internazionale.

(Franco Vittadini)



