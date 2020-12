Calciomercato Napoli/ Milik-Atletico Madrid: contatti, ma c’è il problema del costo

CALCIOMERCATO NAPOLI: MILIK AI SALUTI

Arkadiusz Milik lascerà il Napoli, e questa ovviamente non è una novità di calciomercato: il polacco è fuori dalla rosa dei partenopei, la scorsa estate il piano era quello di venderlo ma il giro degli attaccanti non si è verificato. La Juventus ha mollato la presa, prima su di lui e poi su Edin Dzeko: di conseguenza si è defilata anche la Roma che, non potendo cedere il bosniaco, non ha liberato spazio per l’arrivo della nuova punta. Ora Milik vive da separato in casa gli ultimi scampoli del suo periodo al Napoli: due gravi infortuni gli hanno impedito di dare il contributo sperato, non va infatti dimenticato che era stato acquistato per sopperire alla cessione di Gonzalo Higuain ma, a parte qualche numero interessante sulla media gol per minuti giocati, si può dire che la sua esperienza non sia stata positiva. Ora, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono al lavoro per intascare la somma dovuta: secondo Sportitalia, la valutazione di Milik è scesa ad una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro. Il problema è che, secondo le regole, il polacco può liberarsi a parametro zero non solo a giugno, ma già dal prossimo febbraio: questo ovviamente scoraggia le pretendenti a spendere adesso.

L’ATLETICO MADRID SI FA AVANTI

Al momento, le opzioni del calciomercato Napoli per la cessione di Arkadiusz Milik non comprendono la nostra Serie A: abbiamo già detto di Juventus e Roma, i bianconeri sono a caccia di un vice-Morata ma la sensazione è che vogliano puntare su un “low-profile” che, a differenza del polacco, non abbia la pretesa di giocare troppi minuti ed essere titolare. Ci sarebbe la Fiorentina, ma Cesare Prandelli ha trovato l’assetto con Dusan Vlahovic e già due come Patrick Cutrone e Christian Kouamé hanno molto meno spazio; attualmente, come riporta Sportitalia, la squadra più interessata a mettere le mani su Milik è l’Atletico Madrid. Ci sono stati contatti: i Colchoneros hanno la necessità di sostituire Diego Costa che ha rescisso il suo contratto, e l’attaccante del Napoli è un profilo ritenuto interessante da Diego Simeone. Per quanto detto prima, tuttavia, l’offerta non supererebbe i 5-6 milioni di euro: l’Atletico sa bene di poter firmare Milik a zero tra qualche settimana, e non vorrebbe affondare adesso spendendo soldi che potrebbe risparmiare. A oggi però De Laurentiis vuole comunque intascare, per cui potrebbe profilarsi un braccio di ferro tra il Napoli ed eventuali altre squadre interessate, che dovessero profilarsi all’orizzonte; vedremo come andrà a finire…



