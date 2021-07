CALCIOMERCATO NAPOLI/ De Laurentiis su Insigne: “Vedremo!”. Lazio e Milan…

CALCIOMERCATO NAPOLI: UNA FRASE SIBILLINA SU INSIGNE…

E’ tornato a parlare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo mesi di silenzio stampa che la società partenopea ha portato avanti anche dopo la clamorosa mancata qualificazione in Champions League all’ultima giornata, a causa del pareggio contro un Verona ormai privo di stimoli. De Laurentiis ha affrontato molteplici argomenti, compresa la questione del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne, ancora in stand by. Il presidente azzurro ha ammesso che, complice anche l’Europeo imminente, la questione non è stata ancora affrontata ufficialmente ed è rimasto possibilista sugli sviluppi: “Con Insigne non ci siamo proprio visti, c’è stata la necessità di finire il campionato, poi la partenza il giorno dopo per il ritiro della Nazionale e quindi l’esigenza di non voler incasinare la situazione anzitempo. Finito il campionato Europeo ci si incontra, ci si parla e poi sarà quel che sarà“. Come a dire, non è da escludere una partenza del capitano, soprattutto se le richieste contrattuali saranno troppo lontane dalla realtà economica del Napoli.

CALCIOMERCATO MILAN, GIALLO POBEGA: SCAMBIO CON ILICIC?/ Giroud, c'è ancora da fare..

CALCIOMERCATO NAPOLI: CESSIONI IN VISTA?

Nella sua conferenza stampa infatti De Laurentiis ha sottolineato il bisogno di rivedere i conti dopo lo tsunami della pandemia, situazione comune a tutto il calcio italiano ma della quale il Napoli non può certo disinteressarsi. “L’obiettivo del Napoli per la prossima stagione? Io ho bisogno di far quadrare i conti e di tornare in Champions. Non basterà forse neanche vendere solo un giocatore. Il calciomercato comincia domani ufficialmente: nessuno è incedibile per delle proposte appropriate“. Parole che sembrano confermare come la proposta per Insigne sarà al ribasso.

CALCIOMERCATO LAZIO/ Romagnoli-Milan è stallo: ci pensa Sarri...

Questo potrebbe portare a un clamoroso divorzio, con diversi club alla finestra. In Italia non è un mistero che Insigne piaccia molto a Sarri e di conseguenza alla Lazio, con Immobile che sogna di riformare la coppia con l’amico e collega già vista al Pescara. Ma anche il Milan troverebbe in Insigne l’esterno dei suoi sogni, senza dimenticare il sondaggio di calciomercato dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. E allora davvero tra poche settimane si potrebbe arrivare ad una svolta, in un senso o nell’altro.

LEGGI ANCHE:

Ronaldo rinnova con la Juventus?/ Possibile accordo fino al 2023: gli scenari

© RIPRODUZIONE RISERVATA