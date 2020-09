Calciomercato Napoli/ De Notaris: “Meret? Viola possibile meta” (esclusiva)

Calciomercato Napoli. Potrebbe essere una cessione importante del Napoli di Rino Gattuso in questa finestra estiva di calciomercato: parliamo di Alex Meret, portiere classe 1997 che dunque potrebbe lasciare presto lo spogliatoio azzurro, dopo due sole stagioni. Pare infatti che per la prossima stagione 2020-21 il tecnico voglia preferirgli Ospina e Meret, non volendo accontentarsi di fare da secondo al colombiano, sia in cerca di un club che gli possa concedere maggiore spazio. Le ultime voci di calciomercato ci raccontano allora in tal senso dell’interesse di diversi club al cartellino del giocatore, dal Chelsea alla Fiorentina, solo per citarne alcuni, ma rimane da capire che cosa vorrà fare la dirigenza dei campani, che pure potrebbe anche ricavare una buona somma da questo ipotetico affare. Per parlare del futuro di Alex Meret abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Meret lascerà il Napoli? E’ una cosa che in effetti potrebbe succedere visto che il Napoli intende anche fare cassa con alcune cessioni eccellenti.

E Gattuso gli preferisce sempre Ospina… Meret non vuole fare il secondo e Gattuso gli sta preferendo Ospina. Così Meret dovrà risolvere il suo rapporto con Gattuso per decidere cosa fare in futuro…

Il Chelsea probabile destinazione? Potrebbe anche essere, non è escluso che possa andare al Chelsea.

Dove potrebbe andare ancora all’estero? Meret ha un grande mercato all’estero come in Italia. Potrebbe andare anche all’Atletico Madrid come in altri top club europei importanti.

In Italia c’è qualche club che potrebbe comprarlo? Ci sono squadre come Fiorentina e Roma con la nuova proprietà, Comisso e Friedkin che vogliono investire. E proprio la Fiorentina potrebbe prendere Meret, facendo un acquisto veramente importante…

