Chi è il miglior portiere? / Dino Zoff: “Alex Meret è il nostro futuro” (esclusiva)

In questi giorni di stop alle competizioni, visto il perdurare dell’emergenza coronavirus, certo c’è l’occasione per analizzare a bocce ferme i principali protagonisti del nostro campionato, ma pure delle serie europee, dove certo vogliamo ora scovare il miglior portiere in assoluto. E’ dunque il momento di chiedersi che caratteristiche fisiche, tecniche ma pure che carisma deve avere il miglior estremo difensore, per avere successo nel calcio moderno? E tra presente e futuro del calcio italiano e non solo, per dare risposta ai quesiti non potevamo che sentire uno dei miglior portieri italiani della storia del calcio, come Dino Zoff: eccolo in questa intervista esclusiva a IlSussidiario.net.

Chi è il miglior di questo campionato? Handanovic sicuramente è quello che ha giocato meglio, il portiere che si è messo più il luce in questo campionato.

Cosa fa un grande portiere? Per lei cosa era importante fare in porta? Intanto il portiere è un ruolo diverso da tutti gli altri nel calcio. Poi la prima cosa è prendere le parate normali, quelle all’apparenza non impossibili. E poi certo ci vuole sicurezza, carisma, la capacità di guidare la difesa, soprattutto in certi frangenti della partita.

Lei da chi ha imparato? In realtà un tempo c’era l’allenatore in seconda, non quello del portieri. Si imparava da lui, si seguivano i suoi insegnamenti. Io ho avuto per due anni Sentimenti IV alla Juventus.

Meglio i portieri italiani o quelli stranieri? Noi abbiamo avuto sempre una grande tradizione di portieri, che continuiamo ad avere. Ora però con la globalizzazione è cambiato molto e ci sono portieri stranieri ed italiani di grande valore.

Chi pensa possa essere il miglior portiere giovane italiano del futuro? Dico Meret, mi sembra il miglior portiere giovane del futuro.

Quali sono i portieri che potrebbero essere utili per gli Europei? Sirigu sta facendo molto bene. Donnarumma non si discute. Perin ha ripreso da poco a giocare con continuità nel Genoa dopo la Juventus e ha bisogno ancora di confermarsi. E poi c’è Gollini che nell’Atalanta sta facendo grandi cose!

Chi è attualmente il miglior portiere del mondo? Questo lo vedremo dopo gli Europei…

E chi è stato il miglior portiere della storia del calcio? Dico Jascin perché è stato l’unico portiere ad aver vinto il Pallone d’oro!

E Zoff… Io sono stato l’unico giocatore italiano ad aver vinto Europei e Mondiali…

(Franco Vittadini)



