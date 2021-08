CALCIOMERCATO NAPOLI/ E’ fatta per Juan Jesus, i dettagli. Emerson verso il Lione

CALCIOMERCATO NAPOLI, JUAN JESUS IN ARRIVO

Il Napoli sta per aggiungere un altro elemento al proprio organico in questa sessione di calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni più recenti provenienti dalla redazione di Sky Sport infatti, i partenopei avrebbero raggiunto un accordo per il tesseramento di Juan Jesus, attualmente svincolato. Il difensore brasiliano andrà così a rafforzare il reparto arretrato azzurro dove nei giorni sembrava poter perdere un giocatore come Kostas Manolas, accostato con insistenza all’Olympiacos pronto ad acquistarlo per 15 milioni di euro. Il brasiliano Juan Jesus dovrebbe dunque firmare un contratto annuale con il Napoli e cercare di rilanciarsi dopo un’annata decisamente poco fortunata alla Roma, dove ha collezionato appena undici presenze complessive. Il trentenne, che ha scalzato la concorrenza di Mustafi, ritrova in questo modo mister Luciano Spalletti, allenatore che lo ha già guidato proprio ai tempi della seconda avventura in giallorosso.

ESTUPINAN AL NAPOLI?/ Calciomercato news, in difesa non arriverà Piero Hincapié

CALCIOMERCATO NAPOLI, EMERSON PALMIERI VERSO IL LIONE

In casa Napoli prosegue la caccia ad un nuovo terzino sinistro in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Il nome più caldo per gli azzurri sin dai tempi di Euro 2020 pareva essere quello di Emerson Palmieri, esterno Campione d’Europa con la Nazionale italiana del ct Mancini e di proprietà del Chelsea, con cui sembrava destinato a non restare. Dopo le parole di stima avute nei confronti di mister Spalletti, che lo avrebbe anche contattato telefonicamente nelle scorse settimane, secondo quanto rivelato dalla redazione di Sportitalia per Palmieri si profila un futuro in Ligue 1 dato che i londinesi si sarebbero accordati per la cessione dell’italobrasiliano all’Olympique Lione. Una vera e propria beffa per il Napoli che inseguiva appunto da diverso tempo il giocatore ed ora dovrà virare su altri obiettivi se vorrà trovare un nuovo importante calciatore a cui affidarsi da alternare al portoghese Mario Rui per la stagione che sta per cominciare.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ Inter lontana da Insigne, probabile un'avventura all'esteroCalciomercato Napoli/ L'Inter preparara l'offerta per Lorenzo Insigne

© RIPRODUZIONE RISERVATA