Calciomercato Napoli/ Emerson Palmieri idea per le fasce, ma serve…

Emerson Palmieri è un nome che in questi giorni tiene banco per il calciomercato Napoli: non si tratta di una idea del tutto nuova, anche noi ne avevamo già parlato poco più di un mese fa, ma la notizia più interessante è che in questo momento la squadra italiana più vicina all’oriundo italo-brasiliano della Nazionale di Roberto Mancini, che attualmente gioca nel Chelsea, è proprio il Napoli. A lungo Emerson Palmieri è stato accostato soprattutto all’Inter di Antonio Conte, senza dimenticare l’interesse che è stato manifestato nelle passate sessioni di calciomercato anche da parte della Juventus, che ha a sua volta “corteggiato” l’ex giocatore della Roma. Verso la sessione di gennaio 2021, invece, la novità è che in prima fila per Emerson Palmieri c’è proprio il Napoli: basterà per mettere l’italo-brasiliano al servizio di Gennaro Gattuso per la seconda parte di stagione, anche in ottica Europei?

CALCIOMERCATO NAPOLI: PER ARRIVARE AD EMERSON PALMIERI SERVE…

Dunque Emerson Palmieri è un nome da seguire con grande attenzione per quanto riguarda il calciomercato Napoli, però siamo in epoca Covid e di conseguenza anche per la società del presidente Aurelio De Laurentiis ogni movimento in entrata richiede anche un movimento in uscita. I nomi sono numerosi in tal senso, a cominciare ovviamente da Arkadiusz Milik, ma dal momento che si sta parlando di Emerson Palmieri dobbiamo mettere in evidenza che è in bilico il futuro di due esterni attualmente nella rosa del Napoli, cioè Faouzi Ghoulam ed Elseid Hysaj, per il quale non a caso si parla di un interessamento da parte della Roma. Se dovesse uscire almeno uno dei due, ecco che il futuro a Napoli diventerebbe per Emerson Palmieri molto più probabile: i destini di questi giocatori si intrecceranno fatalmente, vedremo allora se succederà qualcosa in questa sessione che formalmente scatterà il 4 gennaio 2021 per terminare il 1° febbraio, dal momento che la tradizionale data del 31 gennaio questa volta cade in domenica.



