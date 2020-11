Calciomercato Napoli/ Idea Emerson in prestito, ma affare complicato col Chelsea

CALCIOMERCATO NAPOLI: SI CERCA EMERSON MA IL CHELSEA..

Sono movimenti di calciomercato in entrata per il Napoli, la cui dirigenza già guarda alla prossima finestra di gennaio per trovare i giusti innesti per la rosa di Rino Gattuso. E in tal senso primo nome in lista pare essere quello di Emerson Palmieri, attualmente terzino del Chelsea ( e nome sempre caldo per il calciomercato italiano): almeno è questo che ci riferiscono le ultime voci di Radio Marte, raccolte dal portale arenanapoli.it. Secondo quanto riferito, pare che sia intenzione del ds azzurro chiedere il giocatore italo brasiliano al club inglese (con cui sono ottimi rapporto dopo l’affare Bakayoko), già per la finestra di gennaio, con la formula del prestito con diritto di riscatto, a una cifra ancora da concordare. L’affare pare molto significativo per gli azzurri, ma pure risulta al momento complicato. Abramovich, patron dei Blues, non pare essere troppo intenzionato a far partire già a gennaio un elemento importante della rosa del Chelsea e potrebbe voler aspettare l’estate, quando presumibilmente la situazione economica generale migliorerà, per monetizzare maggiormente da questa trattativa. Staremo a vedere.

MERCATO NAPOLI: MAKSIMOVIC NEL MIRINO DELL’INTER MA IL GIOCATORE..

Altro fronte bollente in casa Napoli in vista della prossima finestra di calciomercato è pure quello in uscita, con il nome di Nikola Maksimovic, osservato speciale. Abbiamo già riferito nei giorni scorsi che è forte l’interesse dell’Inter per il difensore di Gattuso: anzi secondo quanto riportato da Tuttosport, pare che siano già in corso colloqui tra la dirigenza nerazzurra e l’agente dello stesso difensore centrale Ramadami (che pure vanta ottimi rapporti proprio contro la Benemata). Pure al momento la volontà del giocatore sarebbe quella di non lasciare la Campania: al contrario Maksimovic vorrebbe continuare a giocare sotto la direzione di Gattuso e opterebbe dunque per il rinnovo di contratto con il Napoli (è in scadenza di contratto per giugno). Ovviamente nelle prossime settimane si scurita qualcosa di più: la pista sta per farsi infuocata.



