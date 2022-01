CALCIOMERCATO NAPOLI/ Gli azzurri ragionano in merito al rinnovo di Mertens

La finestra di calciomercato attualmente in corso rappresenta per il Napoli un momento chiave per ragionare sui contratti in scadenza di diversi suoi calciatori. Se da una parte conosciamo la situazione di Lorenzo Insigne, che giocherà nel Toronto FC dal prossimo luglio non avendo trovato l’intesa con il club partenopeo in merito al prolungamento con adeguamento di stipendio, dall’altra gli azzurri non vorrebbero perdere il belga Dries Mertens, pure lui in scadenza a giugno del 2022, ovvero al termine di questa stagione.

Già trentaquattrenne, l’intenzione di Mertens sarebbe quella di continuare la sua avventura con il Napoli che dal canto suo sarebbe pronto a contare ancora su di lui nel prossimo futuro purchè si riesca a trovare un accordo relativo allo stipendio, da dilazionare su più anni rispetto a quello attuale.

CALCIOMERCATO NAPOLI: TUANZEBE ACCOLTO DA DE LAURENTIIS

Il Napoli si sta impegnando in questa fase di calciomercato al fine di garantire a mister Spalletti nuovi rinforzi per l’organico in vista della seconda parte della stagione. Per questo motivo i campani si sono aggiudicati nelle scorse le prestazioni di Axel Tuanzebe, arrivato dal Manchester United con la formula del prestito dopo aver trascorso la prima parte dell’annatta calcistica all’Aston Villa. Come di consueto, attraverso il suo account Twitter il patron Aurelio De Laurentiis ha salutato il suo nuovo calciatore: “Benvenuto Axel.” Il centrocampista, che secondo il Corriere del Mezzogiorno vestirà la maglia numero 3, percepirà 900 mila euro ed è stato pagato 600 mila euro per il prestito secco a cui si aggiungeranno altri 600 mila euro in caso di qualificazione alla Champions League.

