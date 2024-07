Calciomercato Napoli/ Hermoso vuole vestire azzurro ma c’è distanza sul contratto (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MARIO HERMOSO VUOLE GLI AZZURRI

Il calciomercato Napoli è bloccato ed è alla ricerca della giusta trattativa per ripartire al massimo e iniziare a costruire la squadra del futuro da mettere in mano ad un Antonio Conte molto motivato e pronto ad iniziare la sua nuova avventura. La trattativa con il Torino per Alessandro Buongiorno è lunga e sembra essere infinita con il continuo tira e molla tra Cairo e De Laurentiis che non riescono a trovare una via di mezzo che vada bene ad entrambi.

Molto ben avviata, invece, la trattativa per Mario Hermoso con il difensore spagnolo che ha da poco salutato l’Atletico Madrid e vorrebbe andare a Napoli per sperimentare il lavoro di Antonio Conte e provare a riprendersi anche la nazionale. Mario Hermoso è al momento svincolato ed ha aperto al possibile approdo in Serie A con il Napoli che rimane in pole position su tutti davanti anche al Besiktas che sembra aver sondato la fattibilità dell’operazione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PER HERMOSO RIMANE LA DISTANZA SULL’INGAGGIO

Quello di Mario Hermoso è un nome perfetto per la difesa a tre di Antonio Conte che potrebbe impiegarlo perfettamente nel ruolo di “braccetto” a sinistra al fianco di una marcatore importante e con il compito di accompagnare anche la manovra offensiva come agisce Bastoni nell’Inter. La distanza tra il Napoli ed il calciatore rimane però importante sul contratto con Hermoso che vorrebbe un contratto da 5 milioni netti mentre gli azzurri si spingono fino ad un triennale a 3,5 milioni di euro l’anno.

Per il momento, Hermoso rimane l’obiettivo più vicino al calciomercato Napoli con il difensore spagnolo che ha anche smentito un possibile approdo in Arabia Saudita ribadendo la volontà di voler crescere ed imporsi nel calcio europeo. Rimane grande ottimismo nella buona riuscita della trattativa con il classe 1995 che potrebbe essere davvero un top player per un Napoli che ha bisogno di rilanciarsi dopo una stagione deludente.











