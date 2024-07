CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Finalmente Buongiorno! Osimhen blocca Lukaku (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SI STA CHIUDENDO CON BUONGIORNO!

Il calciomercato del Napoli è vicinissimo a un colpo importante, richiesto da Antonio Conte tra le sue priorità dopo aver abbracciato il progetto dei partenopei. Durante la trasmissione “Calciomercato l’originale” su Sky Sport, sono state mostrate le immagini dell’incontro in corso a Milano tra il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, e l’agente di Alessandro Buongiorno, Giuseppe Riso. Secondo Gianluca Di Marzio il Napoli è intenzionato a trovare un accordo per il difensore il prima possibile, per poi negoziare con il Torino.

Buongiorno è il principale obiettivo di calciomercato del Napoli per rinforzare la difesa sotto la guida di Antonio Conte. L’incontro tra Manna e Riso è terminato positivamente e mai come ora le parti sono state così vicine a un accordo. Ieri si sono registrati contatti positivi anche tra i club. La società di De Laurentiis ha avvicinato le richieste di Cairo con una proposta che dovrebbe aggirarsi sui 35 milioni di euro, e si sta avanzando anche sul contratto del giocatore. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza per concludere definitivamente l’affare, ma il Napoli è sempre più vicino a Buongiorno.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PER LUKAKU SERVE UNA CESSIONE

Il calciomercato del Napoli ruota anche attorno alla ricerca di un centravanti, ma per sbloccare la situazione serve una cessione importante. Nella fattispecie, quella di Victor Osimhen, che oltre a liberare di fatto il posto in rosa per il suo erede, garantirebbe al Napoli una cifra importante da reinvestire per reperire sul mercato gli innesti richiesti da Antonio Conte. Al momento però l’offerta-monstre per il nigeriano non è arrivata e ci sono ottime probabilità di vedere il nigeriano in ritiro a Dimaro.

Questo però complicherebbe molto il possibile arrivo di Romelu Lukaku, che visti i trascorsi all’Inter resta il preferito di Conte per il compito di guidare l’attacco. Conte ha già contattato il bomber belga ma è consapevole che senza la partenza di Osimhen l’affare col Chelsea non può decollare. E anzi, se il Napoli continuerà a temporeggiare, il Milan potrebbe piazzarsi in pole position nella corsa a Lukaku, con il tecnico salentino che sicuramente proverebbe disappunto nel veder svanire un obiettivo per una pura questione di tempistica.

