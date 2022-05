Calciomercato Napoli/ Il Barcellona offre Pjanic per Koulibaly, idea Bernardeschi

CALCIOMERCATO NAPOLI: PJANIC PER KOULIBALY, DIFFICILE

Il calciomercato Napoli deve fare i conti con lo spinoso affare legato a Kalidou Koulibaly: rinnovo difficile, ma adesso bisogna capire dove il difensore senegalese possa andare a giocare e, soprattutto, quanto eventualmente la società partenopea riuscirebbe a percepire dalla sua cessione. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, il Barcellona avrebbe messo un’offerta sul piatto: i blaugrana sono parecchio interessati a Koulibaly e questa non è una novità, per arrivarci il club proporrebbe il cartellino di Miralem Pjanic che, arrivato alla Juventus nel 2020 con lo scambio che ha portato Arthur Melo a Torino, nell’ultima stagione ha giocato in prestito nel Besiktas e non rientra nei piani di Xavi (almeno così sembrerebbe).

Al Napoli di Luciano Spalletti invece un uomo d’ordine come il centrocampista bosniaco farebbe parecchio comodo, ma il problema è rappresentato dall’ingaggio: Pjanic percepisce uno stipendio di 6 milioni di euro che è troppo alto per quelli che sono gli standard imposti da Aurelio De Laurentiis. A meno che dunque il diretto interessato decida di sistemare la cifra al ribasso, uno scambio con Koulibaly appare fuori questione ma non è detto che il Barcellona molli del tutto il colpo…

CONTATTI AVVIATI PER BERNARDESCHI

Un giocatore che potrebbe fare comodo al calciomercato Napoli è sicuramente Federico Bernardeschi. Il carrarino lascerà la Juventus, come da lui stesso esplicitato: dopo cinque stagioni in chiaroscuro è arrivata per il campione d’Europa l’opportunità di fare un’altra esperienza. Non sono poche le squadre che sarebbero interessate ad acquisire il cartellino di Bernardeschi: tra queste anche le due milanesi che però starebbero in questo momento guardando altrove.

Il Napoli invece dovrà sostituire Matteo Politano, che intende lasciare il club: l’offerta della società non dovrebbe soddisfare economicamente il calciatore che, in aggiunta e soprattutto, non ha un grande rapporto professionale con Luciano Spalletti. Di conseguenza per il Napoli si aprirà un buco sulla corsia destra: Bernardeschi potrebbe andarlo a ricoprire e sarebbe un’operazione a parametro zero, quindi utile per risparmiare sul cartellino e provare eventualmente ad alzare la cifra dell’ingaggio. Vedremo ovviamente quello che sceglierà il calciatore, che dal 30 giugno sarà libero di firmare per qualunque squadra desideri…

