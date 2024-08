CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL CHELSEA SI DEFILA PER VICTOR OSIMHEN E DE LAURENTIIS TREMA

Arriva una delle prime sentenze nella telenovela Victor Osimhen che sta tenendo in scacco il calciomercato Napoli in attesa della sua cessione per completare la rosa e consegnare un nuovo attaccante ad Antonio Conte. Negli ultimi giorni si era fatta sempre più insistente la voce di un inserimento del Chelsea per il calciatore nigeriano ma, secondo Gianluca Di Marzio, i blues avrebbero fatto un passo indietro mollando definitivamente la trattativa per via dell’elevatissimo costo di cartellino ed ingaggio.

Questa notizia non farà sicuramente piacere ad Aurelio De Laurentiis che vede sempre più vicina la data di fine del calciomercato e sempre più difficile la cessione di Osimhen che ha già rifiutato anche un’offerta dall’Arabia Saudita in attesa dell’affondo di una tra Paris Saint-Germain e Arsenal che sono interessate al calciatore.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DAVID NERES APRE AI PARTENOPEI MA MANCA L’ACCORDO CON IL BENFICA

Il calciomercato Napoli, in attesa di Victor Osimhen, lavora anche in entrata così da non trovarsi scoperto e da chiudere nel minor tempo possibile gli acquisti chiesti da Antonio Conte. Nella lista della spesa dell’allenatore ex Juventus e Inter c’è il nome di un nuovo esterno d’attacco in grado di dare più garanzie di Matteo Politano e sostituire un Cyril Ngonge non particolarmente apprezzato. David Neres è il nome più vicino ai partenopei e avrebbe anche aperto al trasferimento anche se la trattativa con il Benfica rimane ancora molto complicata.

I portoghesi chiedono una cifra intorno ai 25 milioni di euro per liberare l’esterno brasiliano ma il Napoli non ha ancora la certezza di poter spendere quella cifra con leggerezza e sta prendendo tempo per capire come si risolverà il problema Osimhen per affondare il colpo e assicurarsi le prestazioni dell’esterno brasiliano.