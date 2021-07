Calciomercato Napoli/ Insigne, futuro in bilico. Per Emerson Palmieri…

CALCIOMERCATO NAPOLI: IL FUTURO DI LORENZO INSIGNE

Per il calciomercato Napoli il tema potenzialmente più interessante è naturalmente il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne, ma se ne riparlerà a partire dalla prossima settimana, dal momento che fino a domenica sera la concentrazione per Insigne dovrà chiaramente essere rivolta per intero alla finale Italia Inghilterra degli Europei 2020. Sperando dunque che la trattativa possa iniziare con il sorriso per l’epilogo di Euro 2020, il numero di Tuttosport in edicola oggi ha ragionato su quello che potrebbe succedere nel caso di mancato accordo tra il Napoli ed Insigne. A quel punto naturalmente prenderebbe quota l’ipotesi di un addio, ma ad una condizione da parte della società del presidente Aurelio De Laurentiis: se Lorenzo Insigne porterà un’offerta da non meno di venti milioni di euro, allora sarà possibile aprire una trattativa. Con i soldi che arriverebbero in quel caso dalla cessione di Insigne, il Napoli coprirebbe il disavanzo e potrebbe acquistare un esterno sinistro e un centrocampista di forza, che sono tra le priorità di calciomercato per il Napoli del nuovo allenatore Luciano Spalletti, che sarà presentato oggi pomeriggio.

Un altro nome in primo piano per il calciomercato Napoli è sicuramente quello dell’oriundo italo-brasiliano Emerson Palmieri, a sua volta impegnato con la Nazionale di Roberto Mancini fino a domenica sera e verosimile titolare in finale a causa dell’assenza di Leonardo Spinazzola. In ambito di calciomercato, si deve ricordare che Emerson Palmieri è da tempo il primo obiettivo del Napoli per la fascia sinistra, ma la trattativa non è semplice – anche perché vi sono anche diverse altre società interessate al giocatore, dall’Inter alla Roma per fare un paio di esempi – e di conseguenza non è detto che vada in porto con successo per il Napoli. C’è di più: gli ultimi sviluppi lasciano pensare che non è nemmeno scontato che Emerson Palmieri lasci davvero il Chelsea. L’edizione in edicola oggi del quotidiano Tuttosport riferisce infatti che la società campione d’Europa in carica starebbe pensando di rinnovare all’italo-brasiliano l’attuale contratto, in scadenza nel giugno del 2022. La strada per arrivare ad Emerson Palmieri si fa dunque in salita…

