Calciomercato Napoli/ Kaio è sempre più vicino, Koulibaly è in bilico

Il brasiliano Kaio è il nome in primo piano per il calciomercato Napoli, perché la società del presidente Aurelio De Laurentiis è in prima fila per aggiudicarsi il talento classe 2002 del Santos. Essendo così giovane, prima di tutto va presentato: Kaio è cresciuto nel settore giovanile del Santos, ora milita in prima squadra e nel Brasile Under 20, dopo avere vinto con l’Under 17 il Mondiale di categoria. Si tratta di un attaccante di grande talento, potenzialmente un campione in prospettiva. Questo però significa che sono tante le squadre sulle tracce di Kaio, per il quale si parla di interessamenti concreti da parte anche di Milan, Bayer Leverkusen e Benfica e pure di un sondaggio da parte della Juventus. Il Napoli però sembra essere attualmente in vantaggio sulla concorrenze e, proprio per sfruttare questa posizione di forza, il club partenopeo potrebbe decidere di affondare il colpo al più presto possibile. Ci sarebbe pronta un’offerta da 8 milioni di euro più 2 di bonus, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport: il Santos era partito da 15 ma ha già abbassato le proprie pretese, dunque la distanza non dovrebbe essere impossibile da colmare.

Calciomercato Milan News/ Si lavora al ritorno di Dalot, Odriozola come alternativa

CALCIOMERCATO NAPOLI: KAIO SI AVVICINA, MA KOULIBALY…

Se Kaio dunque è il nome caldo per il calciomercato Napoli in entrata, gli azzurri devono stare attenti a Kalidou Koulibaly, il cui futuro potrebbe essere davvero in bilico. Sempre La Gazzetta dello Sport scrive che la volontà del difensore senegalese è quella di scoprire in breve tempo quale sarà il suo futuro, per evitare di vivere un’estate piena di incertezze. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo farà partire, ma solo per un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. Potrebbe dunque finire una lunga avventura, dal momento che Koulibaly è arrivato al Napoli nel 2014: nei prossimi giorni è atteso un incontro fra la società e Fali Ramadani, agente del difensore. Pesa il contratto di Koulibaly, il più alto del Napoli: KK è legatissimo alla città e potrebbe anche abbassarsi l’ingaggio in cambio di un contratto a vita, ipotesi che sarebbe certamente gradita anche al nuovo allenatore Luciano Spalletti, sempre che naturalmente non arrivino offerte irrinunciabili. Un grande estimatore di Koulibaly è Carlo Ancelotti: si può ipotizzare un futuro del senegalese al Real Madrid?

