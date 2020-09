Calciomercato Napoli/ Koulibaly-City è quasi fatta: arriva Sokratis al suo posto?

Sono ore bollenti per la trattativa di calciomercato in casa Napoli che potrebbe portare l’azzurro Kalidou Koulibaly a vestire la maglia – sempre azzurrina – del Manchester city di Pep Guardiola. Sappiamo infatti che da diverso tempo i club della Premier League, City in primis, sono sulle tracce del difensore senegalese, il quale dopo strenuo corteggiamento, avrebbe alla fine detto sì alla formazione di Manchester. La quale ora sta discutendo con grande intensità con il Napoli e con il suo presidente Aurelio De Laurentiis, con cui, sappiamo bene, non è sempre facile trattare. ADL si sa, non ha intenzione di svendere i suoi gioielli, e per Koulibaly non ha mai chiesto meno di 90 milioni: pure stando a quanto riportato quest’oggi dal portale Fantacalcio.it, pare che il patron si sia convinto a lasciar andare il senegalese, dietro un affare da 73 milioni di euro più parecchi bonus (facilmente raggiungibili). Anzi stando alle ultime voci pare qui le prossime 48 ore in tal senso siano decisive: a breve ci sarà un incontro tra l’agente del giocatore e l’intermediario Ramadani, da cui si saprà se tale affare di calciomercato si chiuderà o meno.

CALCIOMERCATO NAPOLI, ARRIVA SOKRATIS?

Mentre dunque siamo in attesa di definire questo grande colpo per il calciomercato del Napoli, ecco che nel frattempo la dirigenza azzurra si muove affinché il posto di Koulibaly non rimanga vuoto a lungo. Anzi, pare che i campani abbiamo fatto presto a trovare un sostituto del senegalese, mettendo nel mirino per questa finestra di contrattazioni il greco Sokratis Papastathopoulos, ex difensore di Genoa e Milan. Il centrale ha subito raccolto il gradimento dello spogliatoio (del connazionale e compagno di ruolo Manolas in primis) come di Gattuso (che lo conosce “da calciatore”), e la dirigenza campana è già all’opera per portare il greco sotto il Vesuvio. L’affare però al momento non si annuncia semplicissimo: Sokratis, fino al 2021 dovrebbe essere giocatore dell’Arsenal e il club inglese non pare molto convinto di separarsi dal giocatore anzi tempo. Il Napoli proverà comunque a strappare il difensore a parametro zero, anche se i Gunner hanno già fatto sapere che gradirebbero almeno un indennizzo da 4.5 milioni di euro circa.



