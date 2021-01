Calciomercato Napoli/ Marsiglia fa sul serio per Milik: Lobotka nel mirino del Torino

CALCIOMERCATO NAPOLI: IL MARSIGLIA SU MILIK

Tema bollente per il calciomercato in casa Napoli è sempre la partenza di Arkadiusz Milik, giocatore ormai fuori rosa da questa estate e ancora in cerca di una sistemazione adeguata. Il polacco da tempo è primo titolo per le trame di mercato azzurre e le ultime indiscrezioni riguardano tutte il probabile approdo del bomber al Marsiglia. Il club francese pare infatti in pole position per il cartellino del giocatore classe 1994, nonostante una folta concorrenza (si era parlato anche della Juventus), anche se la proposta originaria fatta ai campani di 8 milioni per Milik è stata rispedita al mittente. Secondo alcune voci di mercato raccolte dalla stampa francese e riportate dal portale calciomercato.com pare infatti che l’OM voglia fare sul serio per Milik, essendo questa pronta anche ad alzare la cifra sul tavolo per venir incontro alle richieste del club campano. L’affare dunque potrebbe anche concludersi positivamente, considerato che lo stesso polacco ha acconsentito alla destinazione: serve ora solo mettersi d’accordo sui numeri.

CALCIOMERCATO NAPOLI, IL TORO SU LOBOTKA

Altro probabile affare in uscita per il Napoli in questa finestra di calciomercato è quello che riguarda Stanislav Lobotka, mediano classe 1994 che veste la maglia degli azzurri dal gennaio del 2020, ma che pure in stagione ha messo da parte appena un centinaio di minuti in campionato. Lo slovacco infatti, secondo le ultime voci di mercato raccolte dal quotidiano Tuttosport, pare essere entrato nel mirino del Torino: la società granata pure si è già fatta avanti con il club azzurro per il giocatore non trovando però al momento riscontro positivo. Già ieri poi a margine della sfida contro l’Empoli per la Coppa Italia il ds Giuntoli ha affermato che lo slovacco al momento “non è in uscita”. Pure l’impressione è che di fronte a una proposta più succosa, il mediano potrebbe ritrovarsi tra gli “affari in uscita” in men che non si dica. Rimane da capire però come: secondo il quotidiano torinese, la proposta di un prestito con obbligo di riscatto e una cifra attorno ai 15 milioni potrebbe convincere gli azzurri a cedere al Toro il giocatore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA