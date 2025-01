CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MANCA L’ACCORDO CON ADEYEMI

Continuano i casting del calciomercato Napoli per cercare il giusto sostituto al partente Kvaratshkelia che ha lasciato i partenopei orfani di uno dei titolari nonché uno dei calciatori con più qualità a disposizione di Antonio Conte. Negli ultimi giorni, De Laurentiis ha stretto ottimi rapporti con il Borussia Dortmund per l’esterno tedesco Karim Adeyemi andando ad intavolare una trattativa sulla base di circa 50 milioni di euro per portare il classe 2002 a Napoli.

Da quello che scrive il Corriere dello Sport, però, i partenopei non riescono a chiudere la trattativa perché il calciatore non vorrebbe lasciare il Borussia Dortmund a gennaio e vorrebbe aspettare la sessione estiva con la speranza di un approdo in Premier League dopo aver parlato con Liverpool e Chelsea. I partenopei continuano a monitorare la situazione anche se sembra molto difficile convincere il calciatore che, nonostante tutto, rimarrebbe uno dei top player della rosa di un Borussia Dortmund ancora in corsa per la Champions League.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DORGU AL MANCHESTER UNITED PER SBLOCCARE GARNACHO

L’altro nome caldo per sostituire Kvaratshkelia è quello dell’argentino Alejandro Garnacho di proprietà del Manchester United ma in uscita per permettere agli inglesi di chiudere la trattativa per Dorgu del Lecce. Amorim è stato totalmente conquistato dall’esterno del Lecce e i Red Devils sono pronti ad offrire una cifra vicino ai 50 milioni di euro per convincere i pugliesi a cedere il loro miglior calciatore.

Per chiudere questa trattativa, però, il Manchester United avrebbe bisogno di un’uscita importante per non avere problemi con il Fair Play finanziario e, per questo scopo, la cessione di Garnacho diventa fondamentale. Le due parti stanno lavorando per chiudere la trattativa nel minor tempo possibile con il calciomercato Napoli che si è spinto fino a 55 milioni di euro contro la richiesta degli inglesi che rimane intorno ai 65 milioni.

