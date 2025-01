CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ADEYEMI PIÙ DI GARNACHO

Il calciomercato Napoli continua a cercare il sostituto di Kvicha Kvarataskhelia. Manna è completamente immerso nella caccia al prossimo esterno di Antonio Conte per dare l’assalto allo Scudetto. Attualmente i campani sono primi, a +3 dall’Inter che però ha una gara in meno. L’addio di Kvara però fa ancora male, soprattutto perché arrivato a gennaio e dunque nel bel mezzo della corsa al tricolore. Conte però ha indicato la strada verso il big match contro la Juventus al Maradona di sabato 25 gennaio alle ore 18.00. Sul calciomercato invece sembrava esserci un testa a testa tra Garnacho e Adeyemi, ma quest’ultimo ha preso terreno nelle ultime ore. Questo perché adesso Napoli e Borussia Dortmund si sono ulteriormente avvicinati a raggiungere un accordo completo.

Garnacho invece ha giocato da titolare la sfida di Europa League del Manchester United contro i Rangers, oltre ad essere finito anche nel mirino del Chelsea che sembra addirittura passato in vantaggio sul Napoli di Conte.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DORGU LONTANO

Il calciomercato Napoli dunque accelera su Adeyemi. A livello di cifre, parliamo di un accordo sui 40 milioni, lontano dai 50 di cui si parlava. Insomma, la quadra sulla parte economica si può dire che è stata trovata dai due club. Ora però è tutto in standby, ma non per mancanza di volontà: sabato infatti oltre al Napoli contro la Juventus, giocherà anche il Borussia Dortmund che ospiterà il Werder Brema per la 19esima giornata di Bundesliga. I colloqui proseguiranno quindi da domenica.

Si allontana invece sempre di più Dorgu, accostato a più riprese al Manchester United. I Red Devils hanno presentato un’offerta da 34 milioni di euro al Lecce che però non sembra intenzionato ad accettare bensì a rilanciare a 38-40.