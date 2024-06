CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ AdL chiede 3 gioielli all’Udinese. No a 110 milioni per Kvara (1 giugno 2024)

Il calciomercato del Napoli fa registrare un incontro particolarmente importante tra De Laurentiis e Gino Pozzo a Formentera durante il quale sono stati discussi diversi nomi di giocatori dell’Udinese che potrebbero interessare al Napoli. Tra questi, Lazar Samardzic, Nehuen Perez e Lorenzo Lucca sono emersi come potenziali rinforzi. Samardzic, talentuoso centrocampista, è visto come un’aggiunta cruciale per aumentare la qualità del reparto mediano che è stato un tallone d’Achille per la formazione partenopea nell’ultima, deludente stagione ed è conteso anche dalla Juventus di Giuntoli.

Chiaramente bisognerà valutare la pretesa economica dell’Udinese per i suoi gioielli: Lucca è una punta che ha il gradimento del nuovo tecnico in pectore Antonio Conte, ma per portarlo a Napoli bisognerà piazzare uno tra Raspadori e Simeone per procedere eventualmente all’operazione di calciomercato.

Un altro tema caldo per il calciomercato del Napoli è l’interesse del Paris Saint Germain per Khvicha Kvaratskhelia: club francese ha fatto un’offerta di 110 milioni di euro, ma De Laurentiis ha inizialmente respinto la proposta. Conte si è opposto fermamente a questa cessione, bisognerà vedere se il presidente vorrà assecondarlo fino in fondo: la cessione di Kvaratskhelia potrebbe fornire al Napoli risorse significative per ulteriori investimenti sul calciomercato, ma rappresenterebbe anche una perdita importante per la squadra, data l’importanza del giocatore nella scorsa stagione, quando si è dimostrato un tassello fondamentale dello Scudetto conquistato nel 2023

De Laurentiis il giorno che ha deciso di ingaggiare Conte al Napoli, ha messo in conto di dover spendere tanti soldi per fare felice il tecnico salentino e per ingaggiare grandi nomi: su tutti quello di Federico Chiesa, considerando che alla Juventus interessa molto Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli proverà in tutti i modi ad acquistarlo anche senza uno scambio con un altro calciatore, ben sapendo l’appeal che ha Conte e potendo investire su tanti soldi da investire.











