CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ ADL shock: “42 nomi in ballo per l’allenatore” (8 marzo 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL PREFERITO È ITALIANO

Il calciomercato del Napoli non può decollare davvero senza la scelta del nuovo allenatore: il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha tenuto una conferenza stampa presso Palazzo Petrucci per presentare i dettagli del ritiro estivo della squadra e discutere della pianificazione della prossima stagione. Durante l’evento, De Laurentiis ha anche affrontato altri argomenti di interesse, tra cui le partite internazionali e la scelta del prossimo tecnico che dovrà raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti, fresco della conquista dello storico Scudetto.

Rivolgendosi alla questione dell’allenatore, De Laurentiis ha affermato che la decisione finale su chi guiderà la squadra nella prossima stagione verrà presa dopo un’attenta valutazione (anche se Italiano ci risulta essere il favorito). Ha ammesso di aver ricevuto numerose candidature e ha espresso la necessità di verificare la disponibilità dei potenziali allenatori e la loro adattabilità al sistema di gioco 4-3-3 del Napoli. Ha anche sottolineato l’importanza di trovare un allenatore che si integri culturalmente nella filosofia partenopea.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LA LISTA DEI 42 TECNICI

A fare rumore è stato però lo stesso De Laurentiis quando ha affermato di stare scegliendo tra una lista di ben 42 allenatori il prossimo tecnico del Napoli: “Con chi sarà la prossima stagione vedremo. Da stamattina mi sono iniziato a impegnare, i nomi da 20 sono diventati 42. Verificare la disponibilità, se adatti al 4-3-3. C’è bisogno di tempo, serve capire il carattere, se sono culturalmente immettibili ii una cultura partenopea. Sono delle interviste che non si possono risolvere in poco tempo. Poi devi dare la possibilità alla controparte di non accettare, devono capire cosa stanno negoziando.”

De Laurentiis ha concluso la conferenza affermando che il Napoli ha inaugurato un nuovo ciclo e che si augura che questo continui per molti anni. Ha ribadito la sua determinazione nel migliorare le prestazioni del Napoli in questo calciomercato e ha sottolineato l’importanza di crescere sempre più anche in ambito europeo. Il Napoli si prepara quindi per un’estate di intensi allenamenti e amichevoli internazionali, con la speranza di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Resta da vedere chi sarà il prossimo allenatore a guidare il Napoli, da lì nasceranno i nomi da inseguire sul calciomercato.











