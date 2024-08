CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OPZIONE BERARDI!

Domenico Berardi è finito nel radar del calciomercato del Napoli. Come riportato da Sky Sport, l’esterno offensivo del Sassuolo è una figura che piace al club partenopeo, il quale sta valutando se proseguire i contatti avviati nelle scorse settimane. Il profilo del giocatore neroverde è stato preso in considerazione dalla dirigenza del Napoli dopo la recente cessione di Jesper Lindstrom, passato in prestito con diritto di riscatto all’Everton, opzione che il club inglese potrà esercitare nel 2025.

Interrogato sulla possibilità di un addio di Berardi, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha dichiarato a Sky: “Offerte per Domenico? È normale che possano arrivare richieste ora, ma lui deve concentrarsi sul recupero: ha bisogno di tempo per tornare in forma. Sono certo che anche quest’estate ci saranno offerte. Lo venderemo? Vedremo cosa succederà: per noi è un giocatore fondamentale. Quest’anno senza di lui abbiamo avuto grandi difficoltà, siamo retrocessi anche a causa della sua assenza”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LUKAKU VERSO L'ASTON VILLA

La questione del centravanti è diventata il principale tormentone del calciomercato del Napoli. Osimhen continua a vivere da separato in casa, e trovare una soluzione che soddisfi sia i dirigenti azzurri sia il giocatore nigeriano sta diventando complicato. Il denaro previsto dalla sua cessione è destinato a finanziare l’arrivo di un nuovo attaccante, il cui profilo ideale è quello di Romelu Lukaku. Tuttavia, la situazione legata al belga è intricata. Il Chelsea non intende aspettare il Napoli, e Lukaku è determinato a unirsi nuovamente con il suo ex allenatore all’Inter.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, i blues hanno recentemente raggiunto un accordo completo con l’Aston Villa per la cessione del giocatore e stanno spingendo affinché Lukaku negozi un contratto e si trasferisca a Birmingham. Il belga, però, ha rifiutato questa soluzione e continua a resistere, allenandosi per conto proprio. Non è previsto che torni ad allenarsi con il resto della squadra, e sembra che la pazienza del Chelsea stia per finire, con un ultimatum ormai imminente.