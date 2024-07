CALCIOMERCATO NAPOLI, LINDSTROM IN PREMIER LEAGUE

Il calciomercato Napoli dipende molto dalle uscite. Restando ancora in attesa di capire il futuro di Osimhen, conteso tra PSG e Arabia Saudita seppur senza affondo decisivi, i partenopei vogliono piazzare altre due uscite.

La prima è quella di Lindstrom, arrivato per 30 milioni l’estate scorsa dal Francoforte senza mai riuscire ad adattarsi al calcio italiano, complice anche il triplo cambio d’allenatore in casa Napoli. Secondo Fabrizio Romano, l’Everton avrebbe chiuso l’affare con la formula del prestito.

Il diritto di riscatto è fissato a 22/23 milioni, anche se il Napoli avrebbe preferito una cessione a titolo definitivo. Lindstrom andrà dunque temporaneamente in Premier League a giugno si deciderà il suo futuro, magari definitivamente.

CALCIOMERCATO NAPOLI, SIMEONE-LAZIO: SI PUÒ FARE

Il calciomercato Napoli vedrà presto un altro addio in attacco. È molto vicina infatti la cessione di Simeone. L’attaccante è in uscita dopo che Antonio Conte ha scelto Cheddira come sostituto del centravanti titolare, molto probabile Lukaku.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe bisogno necessariamente di un attaccante considerando l’addio di Immobile e i soli Noslin e Castellanos (nemmeno sicuro di restare). Baroni avrebbe infatti chiesto un altro centravanti mobile e con lo spunto giusto.

Il budget messo a disposizione per la punta è di 15 milioni massimo, cifra che potrebbe eccome bastare per convincere il Napoli di salutare Simeone. L’attaccante argentino completerebbe a tutti gli effetti il reparto capitolino.