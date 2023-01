Calciomercato Napoli News/ Brekalo possibile colpo last minute, Kim da blindare!

CALCIOMERCATO NAPOLI: BREKALO COLPO LAST MINUTE?

Potrebbe arrivare un colpo all’ultimo minuto per il calciomercato Napoli. Difficile ritoccare una rosa che nel girone di andata di Serie A ha fatto 50 punti sui 57 disponibili e ha 12 punti di vantaggio sulla seconda, ma comunque Cristiano Giuntoli potrebbe comunque regalare a Luciano Spalletti un rinforzo per la volata finale e magari anche in ottica Champions League, ovvero allungando la panchina per favorire il turnover. Il nome è quello di Josip Brekalo: il croato l’anno scorso ha fatto molto bene al Torino segnando 7 gol in campionato, poi per fine prestito è rientrato al Wolfsburg e continua a fare gola a diverse squadre di Serie A.

Tra cui il Napoli, che sarebbe forte della volontà del calciatore: Brekalo infatti apprezzerebbe parecchio un ritorno in Italia e soprattutto nella squadra partenopea, dunque l’affare si potrebbe fare. Va segnalato che il croato è in scadenza di contratto: i partenopei potrebbero arrivarci comunque a parametro zero in estate, il Wolfsburg vorrà monetizzare e dunque l’operazione potrebbe chiudersi in questi giorni dietro il pagamento di una cifra comunque bassa, vedremo se effettivamente le cose andranno in questo modo.

AL LAVORO PER BLINDARE KIM

Tuttavia, come già detto, il calciomercato Napoli deve prima pensare a sfoltire la rosa ma soprattutto blindare i suoi gioielli. Uno di questi è Kim Min-Jae: arrivato dal Fenerbahçe senza troppi squilli di tromba e anzi con tanti punti di domanda, il centrale sudcoreano ha impiegato pochissimo tempo per convincere tutti, a suon di grandi prestazioni che hanno anche fatto dimenticare (si fa per dire) un certo Kalidou Koulibaly. Adesso chiaramente il Napoli ha tutte le intenzioni di “proteggersi” da assalti al leader della difesa: al momento della firma, nel contratto di Kim Min-Jae è stata inserita una clausola rescissoria del valore di 48 milioni di euro che ha valore solo per l’estero, e che è esercitabile solo nelle prime due settimane di luglio.

Il prezzo potrebbe essere facilmente raggiungibile, non solo da un top club del calcio inglese; per questo motivo il piano della società partenopea è quello di alzare il valore della clausola, portandolo almeno a 65 milioni, ma anche quello di aumentare l’ingaggio al calciatore che certamente merita un adeguamento. Vedremo, non sarà un’operazione che andrà in porto a brevissimo perché si parla comunque dell’estate ma nel frattempo il Napoli inizierà i negoziati con Kim Min-Jae per cautelarsi.











