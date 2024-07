CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Buongiorno firma, rilancio per Hermoso, Lukaku freme (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PER HERMOSO È FATTA?

Il calciomercato del Napoli arriva all’accelerata decisiva su un quarto obiettivo di spessore. Dopo gli acquisti di Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, il Napoli sta cercando di chiudere anche per Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. Il giornalista e esperto di mercato Nicolò Schira ha confermato come il difensore svincolato dai Colchoneros, anche nel mirino dell’Inter, potrebbe finalmente avvicinarsi all’approdo sotto il Vesuvio, abbassando le pretese inizialmente avanzate sull’ingaggio.

Il Napoli sulla base di questi segnali ha tentato nelle ultime ore di calciomercato un ulteriore affondo per Hermoso, offrendo al giocatore svincolato un contratto triennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Schira riporta da Milano che ci sono stati nuovi colloqui e contatti nelle ultime ore con l’entourage del difensore spagnolo. Il club azzurro è ora in attesa di una risposta che potrebbe portare alle visite mediche relativamente in fretta: con Hermoso Antonio Conte potrebbe iniziare a vedere il suo nuovo Napoli prendere forma.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SERVE LA SVOLTA PER LUKAKU

Il calciomercato del Napoli si muove inoltre attorno a un nome centrale, che è quello di Romelu Lukaku. Conte è ben consapevole della difficoltà della trattativa ma continua a incalzare Aurelio De Laurentiis per il suo primo obiettivo per l’attacco, ovvero Romelu Lukaku, ma il club azzurro dovrà prima vendere Victor Osimhen. Il quotidiano Tuttosport sottolinea che i partenopei non possono permettersi di perdere troppo tempo, altrimenti Lukaku potrebbe firmare con un’altra squadra.

La fase di stallo per “Big Rom” potrebbe andare avanti per un’altra settimana, poi Conte avrà bisogno di chiarezza sul nome del centravanti. Inoltre, Lukaku, che ha già espresso la sua disponibilità a seguire Conte e a ridurre il suo ingaggio dagli attuali 8 milioni netti, non può rimanere a lungo in attesa degli altri club interessati che potrebbero garantire anche un ingaggio maggiore. Se però non dovesse arrivare una svolta sul fronte Osimhen, Conte rischierebbe di dover rinunciare al suo grande sogno per l’attacco.

