CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Buongiorno priorità per Conte, Hermoso si allontana (2 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TUTTO SU BUONGIORNO!

Il calciomercato del Napoli aumenta i giri in maniera decisa verso un obiettivo per la difesa che il nuovo tecnico, Antonio Conte, considera assolutamente prioritario. Le trattative tra il club partenopeo e Alessandro Buongiorno stanno progredendo. Il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato a esaudire le richieste del nuovo mister e secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza partenopea e l’entourage del giocatore per discutere i dettagli del contratto.

Il Napoli cercherà di raggiungere un accordo di calciomercato con gli agenti di Buongiorno sulle cifre dell’ingaggio, affrontando anche il tema dei diritti di immagine, sempre una priorità per il presidente De Laurentiis. Inoltre, potrebbe essere inclusa una clausola attivabile dopo due anni di contratto. Solo successivamente, il club azzurro avvierà nuovi contatti con il Torino per negoziare il costo del cartellino del giovane difensore italiano, con i granata che partono da una base molto alta, da circa 30-35 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, HERMOSO RISCHIA DI SFUMARE?

Nel frattempo il Napoli sta intensificando gli sforzi per l’acquisto di Mario Hermoso, compiendo significativi progressi nelle negoziazioni. Tuttavia, notizie provenienti dalla Spagna suscitano preoccupazione per l’esito della trattativa. Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, l’ex difensore dell’Atletico Madrid potrebbe improvvisamente cambiare direzione e non approdare più al Napoli, nonostante l’accordo raggiunto sulle commissioni al suo entourage.

A minare la trattativa di calciomercato del Napoli sarebbe un’importante offerta economica proveniente dall’Arabia Saudita. L’Al-Ittihad, club della Saudi Pro League, avrebbe proposto a Hermoso un contratto triennale con un ingaggio di 12 milioni di euro netti a stagione, come riferito dall’emittente televisiva spagnola. Ora bisogna attendere la decisione finale del calciatore spagnolo, svincolato dall’Atletico Madrid, ma il Napoli rischia un’altra delusione simile a quella vissuta con Gabri Veiga nel mercato estivo precedente.

