CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Hermoso e Buongiorno, doppio colpo per la difesa (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RINFORZO DALL’ATLETICO!

Il calciomercato del Napoli stringe su due obiettivi per la difesa che Antonio Conte ritiene fondativi per la sua nuova squadra, mentre per l’attacco si lavora per il rinnovo di Kvaratskhelia. In cima alla lista dei potenziali acquisti c’è sempre Mario Hermoso, un’occasione importante per il club partenopeo essendo svincolato e dunque ingaggiabile a parametro zero. Secondo gli aggiornamenti del Corriere dello Sport, il difensore spagnolo, che ha lasciato l’Atletico Madrid, richiede uno stipendio elevato, con commissioni e bonus alla firma che complicano l’affare.

Hermoso chiede almeno 3 milioni di euro di ingaggio per un contratto triennale, mentre il Napoli preferirebbe offrire 2,5 milioni a stagione più bonus, con un biennale e opzione per un terzo anno a favore del club. Conte apprezza molto il giocatore e lo vorrebbe nel suo Napoli, ma è necessario ancora lavorare per trovare un accordo di calciomercato che soddisfi tutte le parti coinvolte: la distanza da limare non è enorme ma il DS azzurro Manna si aspetta che Hermoso faccia un passo deciso per far capire di volere il Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SI STRINGE PER BUONGIORNO

Il calciomercato del Napoli è pronto come detto a stringere anche per un altro importante obiettivo per la difesa, Alessandro Buongiorno, con il difensore centrale del Torino attualmente impegnato con la maglia dell’Italia ai campionati Europei. Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fornito aggiornamenti sul futuro del difensore granata durante una sessione di Q&A su Playback, parlando di una trattativa ormai arrivata ad uno stadio molto avanzato.

I due esperti di mercato hanno dichiarato: “L’accordo tra Buongiorno e il Napoli non è ancora definitivo, ma è molto vicino alla conclusione. L’affare potrebbe concretizzarsi solo dopo Euro 2024. Attualmente, il Napoli ha un’intesa con il giocatore ed è l’unico club disposto a spendere 40 milioni per il difensore. Urbano Cairo, presidente del Torino, spera in un’asta, ma al momento non ci sono altri club interessati. Se la situazione rimane invariata, è probabile che la trattativa si chiuda con il Napoli alla cifre inizialmente pattuite rispetto all’offerta avanzata dai partenopei“.

