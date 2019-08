CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Clamoroso inserimento per Dzeko? (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli da diverse settimane sta sondando piste che si potrebbero definire a sorpresa, considerando la difficoltà di trattative come quella per James Rodriguez e la delusione per aver visto sfumare obiettivi che sembravano molto vicini, come Pepé del Lille. Il club partenopeo rilancia però cercando di inserirsi in trattative che vedevano altri club in pole position. Come ad esempio quella che dall’inizio di giugno dovrebbe portare il centravanti bosniaco Edin Dzeko all’Inter e che invece non si concretizza. Il Napoli sarebbe pronto a un clamoroso inserimento, dopo aver già portato Manolas dalla Roma sotto il Vesuvio. Un affare che potrebbe vedere la luce verde col Napoli che al contrario dell’Inter sarebbe pronto a corrispondere per il bosniaco 20 milioni cash (Dzeko andrà in scadenza di contratto con la Roma), vedendolo compatibile, per le sue qualità da regista offensivo, per una coppia-gol esplosiva col polacco Milik.

Per quanto riguarda il possibile arrivo di James Rodriguez dal Real Madrid, il calciomercato del Napoli continua a girare attorno al nome del colombiano, che continua ad attendere essendosi di fatto promesso alla società del presidente De Laurentiis. Che si sarebbe persuaso a lasciar perdere ipotesi di prestiti e riscatti che non piacciono alla Casa Blanca, avvicinandosi di fatto alla richiesta cash del Real come mai aveva fatto nelle ultime settimane. Le Merengues vogliono 42 milioni per James, il Napoli sarebbe pronto a spingersi fino a 35, da versare senza contropartite tecniche: un passo in avanti sperando che il club che detiene il cartellino del colombiano possa farne uno indietro, considerando la volontà del giocatore e soprattutto il fatto che James non fa dichiaratamente parte dei piani del tecnico Zinedine Zidane per la prossima stagione.

