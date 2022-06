Calciomercato Napoli News/ Correa per il post-Mertens, tante richieste per Gaetano

CALCIOMERCATO NAPOLI: CORREA SE PARTE MERTENS

Adesso il calciomercato Napoli ha anche il nome del potenziale sostituto di Dries Mertens. Il belga, vero e proprio caso di fine primavera-inizio estate, è sempre più lontano dai partenopei: non c’è intesa tra le parti, il rinnovo pare proprio non avverrà e così sarà addio dopo nove stagioni, e quel record di gol con la maglia azzurra che potrebbe resistere a lungo. Dicevamo però del sostituto: stando a quanto riporta Il Mattino, sarebbe stato individuato in Joaquin Correa. L’argentino accetterebbe di buon grado la sua nuova destinazione, anche se nell’Inter gioca agli ordini di un Simone Inzaghi che ne ha fatto un pupillo gli spazi sono quelli che sono e, specialmente dopo il ritorno di Romelu Lukaku, sono destinati a diminuire ulteriormente.

L’affare di calciomercato con il Napoli sarebbe per questo molto interessante, ma ci sono ancora degli ostacoli che andrebbero eventualmente superati: l’Inter ha appena riscattato Correa per 30 milioni di euro (dalla Lazio) e la richiesta iniziale per il suo cartellino intende pareggiare questa cifra. Si dice che i partenopei possano chiudere a 25, per poi offrire al calciatore un ingaggio da 3 milioni a stagione; vedremo, le parti potrebbero essere d’accordo e dunque l’operazione andare a chiusura positiva per tutti…

TUTTI VOGLIONO GAETANO

Intanto il calciomercato Napoli riflette anche sul futuro di Gianluca Gaetano. Il gioiellino del vivaio è reduce da una stagione più che positiva con la Cremonese, che insieme ad altri giovani ha portato in Serie A: adesso torna alla base, fino a questo momento il Napoli lo ha sempre mandato in prestito per fargli maturare esperienza ma ora potrebbe essere arrivato il tempo di confermarlo nella rosa, oppure usarlo come pedina di scambio ma dietro una cessione a titolo definitivo.

Al momento sarebbero ben sei le società che si sono fatte avanti per Gaetano: ovviamente la Cremonese che sarebbe ben felice di confermarlo nella rosa, poi Torino, Sassuolo, Udinese, Lecce e, ultima in ordine cronologico, il Monza che ha già chiesto Fabio Miretti alla Juventus, venendo però rispedito al mittente. Il diretto interessato però vede solo il Napoli: Gaetano infatti sarebbe convinto di potersi giocare le sue carte nella prima squadra di Luciano Spalletti, e dunque è intenzionato a rimanere per testare i suoi progressi. Vedremo quale sarà la scelta della società: sicuramente il trequartista meriterebbe una chance nel suo Napoli, l’allenatore però potrebbe essere di un altro avviso…

