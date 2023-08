CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ De Laurentiis blinda Osimhen. Si insiste per Veiga (11 agosto 2023)

Il futuro di calciomercato di Victor Osimhen al Napoli è un tema che il presidente Aurelio De Laurentiis affronta con sicurezza e determinazione. Il numero uno del club azzurro ha sottolineato che il contratto dell’attaccante nigeriano è valido ancora per due anni, sottolineando l’importanza del rispetto dei contratti da entrambe le parti. De Laurentiis ha dichiarato che con Osimhen c’è un accordo bilaterale fin dal primo momento e che entrambe le parti sono d’accordo, portando tranquillità e serenità alla tifoseria partenopea.

La dirigenza del Napoli continua a lavorare al calciomercato e ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista svedese Jens Cajuste. Il 24enne arriva a titolo definitivo dal Reims per una cifra di 12 milioni di euro. Il comunicato ufficiale è arrivato attraverso un tweet del presidente, che ha confermato l’ingaggio del giovane talento svedese, arricchendo ulteriormente la rosa a disposizione di mister Rudi Garcia.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OFFERTA ALZATA PER VEIGA

Nel frattempo, il Napoli è sul punto di chiudere un affare di calciomercato importante per il centrocampo, puntando su Gabri Veiga come sostituto di Zielinski. Il centrocampista del Celta Vigo è ormai a un passo dal club azzurro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli avrebbe aumentato l’offerta per arrivare al calciatore, portandola a un range di 32-33 milioni di euro. Tuttavia, l’affare non è ancora definitivo, poiché il Celta Vigo spera di ottenere il pagamento della clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro.

Nonostante ciò, il Napoli potrebbe raggiungere un accordo, specialmente nel caso in cui riuscisse a cedere Piotr Zielinski, liberando così risorse finanziarie. L’eventuale cessione di Zielinski potrebbe spingere il club di De Laurentiis ad aumentare l’offerta a 35 milioni di euro, bonus inclusi. L’accordo con il giocatore sembra essere già stato raggiunto: cinque anni di contratto a 1,8 milioni di euro più bonus. Gabri Veiga diventa quindi il primo nome nel mercato del Napoli, mentre la pista relativa a Koopmeiners sembra affievolirsi, data l’ampia richiesta economica del calciatore olandese.











