Calciomercato Napoli news/ Deulofeu vicino, Soler il nome nuovo (ultime notizie)

Il calciomercato sta per entrare nel vivo e il Napoli sarà tra le grandi protagoniste. Gli azzurri hanno già bloccato il georgiano Kvaratskhelia per sostituire Lorenzo Insigne, ma sono attesi altri innesti per il reparto avanzato. Sempre più vicino Gerard Deulofeu: lo spagnolo ha già espresso il suo totale gradimento al trasferimento in Campania, resta da trovare la quadra con l’Udinese.

Il classe 1994 piace a diversi club italiani ed europei, complice l’ottima stagione disputata con la maglia bianconera, ma ha deciso di sposare la causa partenopea. Luciano Spalletti è un suo grande estimatore e lo considera un elemento ideale per il suo 4-2-3-1. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli ha messo sul piatto 10 milioni di euro più bonus. Resta ancora un bel margine di differenza rispetto alla richiesta dei friulani di 15 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI: PIACE SOLER PER LA MEDIANA

Il calciomercato estivo vedrà il Napoli impegnato alla ricerca di un rinforzo per la mediana e il nome nuovo lo rende noto il Corriere dello Sport. Parliamo di Carlos Soler, 25enne in scadenza di contratto 2023 con il Valencia. La stellina dei Che piace anche a Barcellona e Juventus: per i campani sarebbe il profilo ideale in caso di partenza di Fabian Ruiz. Tra le alternative per il centrocampo troviamo Krjstian Asslani: secondo Pianeta Empoli, il giovane albanese fa gola anche a Inter e Milan.

Per quanto riguarda i rinnovi di contratto, resta in ballo il dossier Ospina. Il portiere colombiano piace a diversi club spagnoli, ma per il momento non sono arrivate offerte ufficiali. In particolare, l’estremo difensore piace a Real Madrid e Villarreal. Non è da escludere una permanenza al Diego Maradona, complice la stima di Spalletti. Infine, capitolo Koulibaly: secondo Rai Sport, il Napoli ha messo sul piatto un contratto fino al 30 giugno 2026 da 4 milioni di euro annui più 1 milione di bonus. Alla finestra il Paris Saint-Germain.

