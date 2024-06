CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Disgelo con Di Lorenzo, Folorunsho rinnova (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ALTRO TENTATIVO PER DI LORENZO

Il calciomercato del Napoli ruota attorno ad alcune conferme richieste da Antonio Conte: si cerca il disgelo con Di Lorenzo, il capitano che ha espressamente richiesto la cessione. Al Parker’s Hotel di Napoli si è svolto un incontro tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna, Antonio Conte e Mario Giuffredi per discutere del futuro di calciomercato del terzino. Questo summit segue quello di quattro ore tenutosi ieri a Roma, mirato a definire i possibili scenari per il giocatore, legato al club partenopeo fino al 30 giugno 2028. L’incontro ha avuto lo scopo di capire se lo strappo potrà essere ricucito.

L’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha fatto il punto all’uscita dell’incontro: Di Di Lorenzo non abbiamo proprio parlato. Abbiamo parlato solo di Folorunsho e abbiamo quasi trovato l’accordo. Di Di Lorenzo preferisco non parlare proprio perché è agli Europei, vuole stare sereno e poi loro sanno il mio pensiero qual è… Cinque anni di contratto per Folurunsho? Sì, l’accordo per il prolungamento è stato trovato su queste basi. Politano resta”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FIDUCIA A FOLORUNSHO

Il calciomercato del Napoli punta anche sul rilancio in maglia azzurra di una delle rivelazioni della Serie A della passata stagione. Michael Folorunsho si è messo in evidenza durante il prestito al Verona e ora è pronto a tornare al Napoli, club di cui è di proprietà ma con cui ha finora partecipato solo a qualche ritiro precampionato. L’ultima stagione è stata quella della sua consacrazione, coronata anche dalla convocazione all’Europeo, nel gruppo che sta affrontando le sfide in Germania con Luciano Spalletti.

La volontà di trattene Folorunsho e porre fine ai continui prestiti era nell’aria, e ora è arrivato il momento di blindare il calciatore. L’incontro con Giuffredi è servito per trovare dunque un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2029, cinque anni di estensione e Folorunsho che potrebbe diventare uno dei jolly a disposizione di Antonio Conte, che aspetta rinforzi ma vuole anche valorizzare gli elementi già a disposizione del Napoli, per riscattare il decimo posto della passata stagione.

