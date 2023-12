CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ È Mazzocchi l’esterno per Mazzarri. Ma occhio a Faraoni… (28 dicembre 2023)

Il calciomercato del Napoli si muove, per la prima fase della finestra invernale, attorno al nome di un esterno di fascia. Il Napoli si trova ad affrontare una scelta delicata in vista della finestra invernale del calciomercato, dove la priorità è rinforzare la fascia destra, liberatasi con la partenza di Zanoli destinato al Genoa in prestito. La necessità di fornire un adeguato ricambio a Di Lorenzo per Mazzarri, con la squadra in ritardo in campionato dopo la sconfitta contro la Roma ha portato a valutare le opzioni di Pasquale Mazzocchi e Davide Faraoni.

Mazzocchi, napoletano di nascita, ha manifestato la sua disponibilità a un trasferimento al Napoli. Tuttavia, le trattative con la Salernitana, il suo club attuale, sono in uno stallo dovuto a divergenze sulla valutazione del giocatore. Il Napoli avrebbe offerto un paio di milioni di euro, ma la Salernitana ne richiede almeno due o tre in più. La situazione potrebbe risolversi introducendo contropartite tecniche come Demme e Gaetano, giocatori che sono ai margini del progetto azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FARAONI PUÒ CONVENIRE

Nel frattempo, il Napoli ha messo gli occhi su Davide Faraoni, attualmente al Verona. Anche se Mazzocchi è la prima scelta, l’accordo con la Salernitana appare lontano, spingendo il Napoli a considerare alternative. Faraoni rappresenta un’opzione più favorevole in termini finanziari, considerando lo stipendio che il giocatore percepisce attualmente. Il Verona sembra aperto alla cessione, e il Napoli potrebbe chiudere l’affare in tempi brevi se le trattative con Mazzocchi non dovessero trovare un accordo.

Il Napoli si trova, dunque, di fronte a una decisione cruciale nel delineare la strategia di rinforzo per affrontare la seconda metà della stagione in Serie A. Gli scaligeri premono per la chiusura della trattativa visto che l’ingaggio di Faraoni è diventato troppo pesante per le casse gialloblu, con la società funestata anche dalle recenti vicissitudini che hanno investito la proprietà del club. L’impressione però è che Mazzarri voglia affondare il colpo su Mazzocchi e solo successivamente valutare un’alternativa come Faraoni può essere.

