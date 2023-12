DIRETTA/ Roma Napoli video streaming tv: i numeri di una storia leggendaria (23 dicembre 2023)

DIRETTA ROMA NAPOLI, TESTA A TESTA

La diretta di Roma Napoli è il 122º scontro tra le due squadre, rendendo questa partita una delle più giocate e apprezzate nella Serie A italiana. Nel corso degli anni, questa sfida ha visto protagonisti e campioni del calibro di Totti, Lavezzi, Maradona e De Rossi. Esaminando il bilancio complessivo, emerge un equilibrio sorprendente, con entrambe le squadre che hanno ottenuto rispettivamente 37 e 42 vittorie, mentre il pareggio è stato registrato in ben 43 occasioni. Questi numeri evidenziano la natura competitiva e spesso imprevedibile di questa partita, dove l’equilibrio tra le due squadre è stato la costante nel corso degli anni.

DIRETTA/ Verona Cagliari (risultato 0-0) streaming video tv: chance per Nandez (Serie A 23 dicembre 2023)

Statisticamente, il pareggio sembra essere il risultato più probabile, data la sua frequente occorrenza nelle sfide precedenti. La diretta di Roma Napoli offre quindi l’opportunità di vedere se questa tendenza continuerà o se una delle squadre riuscirà a ottenere la vittoria in questo storico confronto. Di sicuro il big match di questa giornata di Serie A saprà soddisfare i palati di tutti i tifosi neutrali, perché quelli di parte sarà un po’ difficile. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Inter Lecce (risultato 0-0) streaming video tv: Arnautovic spreca! (oggi 23 dicembre 2023)

ROMA NAPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Roma Napoli sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

Probabili formazioni Roma Napoli/ Quote: il grande duello Lukaku vs Osimhen (Serie A, oggi 23 dicembre 2023)

GARA PER LA CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Roma Napoli, in programma sabato 23 dicembre alle ore 20:45, racconta della 17esima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Bologna al Dall’Ara, preceduto dal pareggio in nove uomini contro undici don la Fiorentina. La vittoria dunque manca dal 3 dicembre in campionato, una situazione da migliorare.

I partenopei, dopo le sconfitte contro Real Madrid, Inter e Juventus avevano rialzato la china arrivando agli ottavi di Champions League battendo il Braga e ritrovando il successo in campionato grazie al duo Osimhen-Kvaratskhelia contro il Cagliari per 2-1. L’ultima uscita è stata però sportivamente tragica con un pesante 4-0 casalingo subito dal Frosinone in Coppa Italia.

ROMA NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Roma Napoli vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-1-1. In porta Rui Patricio, difesa a tre con Mancini, Llorente e Ndicka. I due esterni saranno Kristensen e Spinazzola con Cristante, Paredes e Pellegrini a centrocampo. Il trequartista sarà El Shaarawy con Lukaku punta.

Il Napoli risponde col 4-3-3 che vede innanzitutto Meret tra i pali. Il pacchetto arretrato sarà composto dal capitano Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. Le due mezzali saranno Anguissa e Zielisnki con Lobotka in regia. Davanti il trio Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

ROMA NAPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Roma Napoli danno favorita la squadra di casa a 2.63. Secondo bet365, la X relativa al pareggio è data a 3 mentre il 2 è offerto a 2.90.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol tra tutte e due le squadre, è quotato 2.20 con l’Under a 1.45. Si chiude con Gol e No Gol, entrambe a 1.91.











© RIPRODUZIONE RISERVATA