CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Gelo con Osimhen ma si scalda la pista Chiesa (22 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OSIMEH È UN GIALLO!

Il Napoli si concentra sul calciomercato e sulla possibile rinnovazione del contratto di Victor Osimhen, oltre alla richiesta di 180 milioni di euro fatta al Paris Saint-Germain per cedere il centravanti nigeriano. Si tratta di una cifra straordinaria e sproporzionata che renderebbe l’ex giocatore del Lille il secondo giocatore più costoso al mondo. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha già dichiarato più volte che non intende vendere il suo attaccante, e il prezzo richiesto da lui va in questa direzione. Tuttavia, considerando l’entità della cifra, è difficile credere che il Paris Saint-Germain faccia un’offerta ufficiale. Il club parigino ha dimostrato in passato di saper aspettare il momento giusto per muoversi sul mercato.

Gianluca Di Marzio, esperto e giornalista di mercato Sky, si è soffermato sulla situazione di Victor Osimhen ai microfoni di ‘Calciomercato l’originale’ su Sky: “Ci sarà presto un incontro tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen, Roberto Calenda. Sarà un incontro molto importante, forse decisivo, per il futuro dell’attaccante: per capire quale sarà l’eventuale cifra d’uscita, o se ci sono le condizioni per rinnovare il contratto. Contatto tra i due telefonico, si sono dati l’appuntamento per il fine settimana”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHIESA PISTA VIVA

Nel calciomercato del Napoli sta circolando da diversi giorni anche un nome clamoroso, secondo l’intermediario di mercato e talent scout Luigi Iacomino: Federico Chiesa. Il giocatore classe 1997 è entrato nel mirino del Napoli, così come di Bayern Monaco, Newcastle e Chelsea. Il giocatore, che ha giocato in passato per la Fiorentina, potrebbe effettivamente lasciare Torino, soprattutto considerando la richiesta della Juventus di 40 milioni di euro.

“Il Napoli sta cercando di sfruttare la figura di Giuntoli per aprire un canale di dialogo con la Juventus al fine di arrivare a Chiesa: attualmente i bianconeri devono vendere uno tra Federico e Vlahovic per finanziare il mercato. Questa pista diventerebbe ancora più percorribile se il Napoli riuscisse a vendere Lozano“. Questo potrebbe essere il quadro e non è difficile arrivare a pensare che l’eventuale cessione di Osimhen da parte dei partenopei possa arrivare a finanziare l’arrivo di Chiesa sotto il Vesuvio.

